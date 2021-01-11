Голубовская призвала украинцев не бояться "разных сюрпризов" от коронавируса

Украинцам стоит привыкнуть к мысли о возникновении новых вариантов коронавируса и не пугаться при появлении всевозможных "сенсаций".

Об этом на своей странице в Facebook написала ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская. Она отметила, что вирус адаптируется к людям, а люди – к нему.

"Вирус продолжает адаптироваться к нам, а мы – к нему. Будут возникать все новые и новые варианты, изменение клинического течения заболевания, нас ждут разные сюрпризы, но мы все-таки более подготовлены и опытны, чем год назад", – подчеркнула Голубовская.

По ее словам, будут возникать всевозможные сенсации по этому поводу.

"Не впечатляйтесь потоку всевозможных "сенсаций", мутаций, страшилок, берегите нервы и помните слова мудрого царя Соломона, который, по преданию, после восшествия на престол отказался от богатства в пользу мудрости – "всё проходит и это пройдет"", – добавила она.

Врач также напомнила, что течение коронавирусной болезни с момента его появления в Украине уже не раз менялось.

"Первая волна (март-апрель), сопровождавшаяся паникой, характеризовалась большим количеством госпитализаций больных с легким течением, умеренной летальностью в возрастной группе 45-70 лет, классической клинической картиной и средней продолжительностью пребывания в стационаре до 10 дней. С мая-июня мы видели рост заболевания с большим количеством тяжелых форм (среди пациентов возрастом 70-80 лет), а опорные стационары находились в коллапсе", – написала Голубовская.

"С середины лета количество больных оставалось прежним, были случаи бурного течения заболевания у сравнительно молодых лиц (до 55 лет), с дыхательной недостаточностью, но мы уже более успешно их лечили и, в целом, заболевание несколько потеряло свою агрессивность. С середины сентября месяца постепенно увеличивается количество тяжелых больных, среди которых все чаще появляются "зависшие" пациенты в возрастной группе 40-65 лет, находящиеся более четырех недель в стационаре и требующие активной респираторной поддержки и огромного ресурса. Где-то с середины ноября и по сегодняшний день на фоне реального постепенного снижения количества больных в стационарах появляется непомерно большое количество тяжелых, "зависших" пациентов в возрасте 50-65 лет, трудно поддающихся терапии, с частыми тромбэмболическими событиями. Также растет число рецидивов после выписки из стационара, требующих повторной госпитализации и возобновления терапии. С другой стороны, количество выздоравливающих (не без наших усилий) больных в возрасте 75-85 лет и более растет", – добавила она.

Врач напомнила, что коронавирус нельзя сравнивать с гриппом ни по заболеваемости, ни по смертности, ни по нагрузкам на системы здравоохранения.

Голубовская также опубликовала график летальности в одном из отделений инфекционной реанимации за 2015-2020 годы.

График летальности. Facebook Ольги Голубовской.

Facebook Ольги Голубовской.

Facebook Ольги Голубовской.

Facebook Ольги Голубовской.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина 19-21 января направит образцы тестирований на COVID-19 для их проверки специалистами Всемирной организации здравоохранения на наличие "британского" мутанта вируса.