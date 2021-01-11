Голубовская призвала украинцев не бояться "разных сюрпризов" от коронавируса

Юрий Сергиенко Общество 23:59, 11.01.2021 Обновлено: 00:14, 12.01.2021

Украинцам стоит привыкнуть к мысли о возникновении новых вариантов коронавируса и не пугаться при появлении всевозможных "сенсаций".

Об этом на своей странице в Facebook написала ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская. Она отметила, что вирус адаптируется к людям, а люди – к нему.

"Вирус продолжает адаптироваться к нам, а мы – к нему. Будут возникать все новые и новые варианты, изменение клинического течения заболевания, нас ждут разные сюрпризы, но мы все-таки более подготовлены и опытны, чем год назад", – подчеркнула Голубовская.

По ее словам, будут возникать всевозможные сенсации по этому поводу.

"Не впечатляйтесь потоку всевозможных "сенсаций", мутаций, страшилок, берегите нервы и помните слова мудрого царя Соломона, который, по преданию, после восшествия на престол отказался от богатства в пользу мудрости – "всё проходит и это пройдет"", – добавила она.

Врач также напомнила, что течение коронавирусной болезни с момента его появления в Украине уже не раз менялось.

"Первая волна (март-апрель), сопровождавшаяся паникой, характеризовалась большим количеством госпитализаций больных с легким течением, умеренной летальностью в возрастной группе 45-70 лет, классической клинической картиной и средней продолжительностью пребывания в стационаре до 10 дней. С мая-июня мы видели рост заболевания с большим количеством тяжелых форм (среди пациентов возрастом 70-80 лет), а опорные стационары находились в коллапсе", – написала Голубовская.

"С середины лета количество больных оставалось прежним, были случаи бурного течения заболевания у сравнительно молодых лиц (до 55 лет), с дыхательной недостаточностью, но мы уже более успешно их лечили и, в целом, заболевание несколько потеряло свою агрессивность. С середины сентября месяца постепенно увеличивается количество тяжелых больных, среди которых все чаще появляются "зависшие" пациенты в возрастной группе 40-65 лет, находящиеся более четырех недель в стационаре и требующие активной респираторной поддержки и огромного ресурса. Где-то с середины ноября и по сегодняшний день на фоне реального постепенного снижения количества больных в стационарах появляется непомерно большое количество тяжелых, "зависших" пациентов в возрасте 50-65 лет, трудно поддающихся терапии, с частыми тромбэмболическими событиями. Также растет число рецидивов после выписки из стационара, требующих повторной госпитализации и возобновления терапии. С другой стороны, количество выздоравливающих (не без наших усилий) больных в возрасте 75-85 лет и более растет", – добавила она.

Врач напомнила, что коронавирус нельзя сравнивать с гриппом ни по заболеваемости, ни по смертности, ни по нагрузкам на системы здравоохранения.

Голубовская также опубликовала график летальности в одном из отделений инфекционной реанимации за 2015-2020 годы.

График летальности.
Facebook Ольги Голубовской.
Facebook Ольги Голубовской.
Facebook Ольги Голубовской.
Facebook Ольги Голубовской.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина 19-21 января направит образцы тестирований на COVID-19 для их проверки специалистами Всемирной организации здравоохранения на наличие "британского" мутанта вируса.

Комментировать
Общество

Смотрите также

В Черновцах полиция ворвалась в ресторан, который не закрылся на локдаун. Видео

США ввели санкции против Дубинского и "команды" Деркача: их связали с РФ. Список

Зеленский анонсировал новое решение по тарифам на газ для украинцев

Степанов снова объяснил логику запретов на продажу носков во время локдауна

Миллиардные "схемы Фукса" могут оставить Киев без метро. Остановит ли суд грабеж?