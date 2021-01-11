Голубовська закликала українців не боятися "різних сюрпризів" від коронавірусу

Українцям варто звикнути до думки про виникнення нових варіантів коронавірусу і не лякатися, коли з'являються всілякі "сенсації".

Про це на своїй сторінці у Facebook написала провідна інфекціоністка України, професорка Ольга Голубовська. Вона зазначила, що вірус адаптується до людей, а люди – до нього.

"Вірус продовжує адаптуватися до нас, а ми – до нього. Будуть виникати нові варіанти, зміна клінічного перебігу захворювання, нас чекають різні сюрпризи, але ми все-таки більш підготовлені і досвідчені, ніж рік тому", – підкреслила Голубовська.

За її словами, виникатимуть всілякі сенсації з цього приводу.

"Не вражайтеся потоку всіляких "сенсацій", мутацій, страшилок, бережіть нерви і пам'ятайте слова мудрого царя Соломона, який, за переказами, після сходження на престол відмовився від багатства на користь мудрості – "все проходить і це пройде", – додала вона.

Лікарка також нагадала, що перебіг коронавірусної хвороби з моменту його появи в Україні вже неодноразово змінювався.

"Перша хвиля (березень-квітень), що супроводжувалася панікою, характеризувалася великою кількістю госпіталізацій хворих із легким перебігом, помірною летальністю у віковій групі 45-70 років, класичною клінічною картиною і середньою тривалістю перебування в стаціонарі до 10 днів. Із травня-червня ми бачили зростання захворювання з великою кількістю важких форм (серед пацієнтів віком 70-80 років), а опорні стаціонари перебували в колапсі", – написала Голубовська.

"Із середини літа кількість хворих залишалася незмінною, були випадки бурхливого перебігу захворювання у порівняно молодих осіб (до 55 років) із дихальною недостатністю, але ми вже більш успішно їх лікували і загалом захворювання дещо втратило свою агресивність. Із середини вересня поступово збільшується кількість важких хворих, серед яких усе частіше з'являються "завислі" пацієнти у віковій групі 40-65 років, які перебувають більше від чотирьох тижнів у стаціонарі і вимагають активної респіраторної підтримки і величезного ресурсу. Десь із середини листопада і по нинішній день на тлі реального поступового зниження кількості хворих у стаціонарах з'являється непомірно велика кількість важких, "завислих" пацієнтів у віці 50-65 років, які важко піддаються терапії, з частими тромбемболічними подіями. Також зростає кількість рецидивів після виписки зі стаціонару, які потребують повторної госпіталізації і відновлення терапії. З іншого боку, кількість людей, які одужають (не без наших зусиль) у віці 75-85 років і більше, зростає", – додала вона.

Лікарка нагадала, що коронавірус не можна порівнювати з грипом ані за захворюваністю, ані за смертністю, ані за навантаженням на системи охорони здоров'я.

Голубовська також опублікувала графік летальності в одному з відділень інфекційної реанімації за 2015-2020 роки.

Графік летальності. Facebook Ольги Голубовської.

Facebook Ольги Голубовської.

Facebook Ольги Голубовської.

Facebook Ольги Голубовської.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна 19-21 січня скерує зразки тестувань на COVID-19 для їхньої перевірки фахівцями Всесвітньої організації охорони здоров'я на наявність "британського" мутанта вірусу.