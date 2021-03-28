Голубовская – о COVID-19 в Украине: никогда мы не хоронили за короткое время столько людей

Ольга Голубовская, ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины рассказала о ситуации с коронавирусом в Украине. По ее словам, никогда еще в стране не умирало такое количество людей за короткий промежуток времени.

Об этом в субботу, 27 марта, она сообщила на своей странице в Facebook. Медик отметила, что сейчас COVID-19 начал активно уносить жизни молодых пациентов.

"Врачебный труд нелегким был всегда, но сейчас – особенно по понятным причинам...никогда мы не хоронили за короткий промежуток времени такое количество людей, а сейчас – относительно молодых людей, хотя я не сторонник делить по возрастам приоритеты в оказании медицинской помощи, с чем сейчас столкнулись многие страны", – написала Голубовская.

Инфекционист подчеркнула, что украинские врачи испытывают сильную усталость из-за большого наплыва больных и нехватки персонала. Им тяжело объяснять родным умершего, почему человека не удалось спасти, если он пришел в больницу своими ногами.

Причиной смерти иногда становится невозможность быстро остановить неконтролируемую или слабо контролируемую воспалительную реакцию. Голубовская отметила, что нет "стоп-крана", который может это сделать, особенно когда "бесценное время безнадежно упущено".

"Конечно, мы сейчас многое понимаем и можем гораздо больше, чем год назад...конечно, мы постоянно учимся...но среди многих быстро мелькающих побед (это же нормально, мы же лечим) в память навеки вгрызаются именно неудачи, трагические случаи", – резюмировала медик.

Напомним, ранее Голубовская рассказала о самых распространенных осложнениях коронавируса. Некоторые симптомы болезни остаются спустя месяц или даже два после острой фазы инфекции.

Скриншот. Ольга Голубовская в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Голубовская заявила, что украинцы начали самостоятельно лечиться от коронавируса препаратом для скота. Она рассказала о том, чем он может быть опасен.