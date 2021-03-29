Голубовская заявила, что локдаун необходим даже при успешной вакцинации

Для эффективной борьбы с пандемией COVID-19 очень важно введение жесткого локдауна, даже когда проводится массовое вакцинирование против коронавируса.

Об этом в понедельник, 29 марта, заявила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская в эфире телеканала "Украина 24". Программа с ее участием была опубликована на странице медиа в YouTube.

Врач-инфекционист сказала, что сейчас медики думают только о том, как спасти как можно большее количество пациентов. Сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом она назвала очень сложной.

"Это уже можно оценить как коллапс", – сказала эксперт. В то же время она подчеркнула, что такая ситуация наблюдалась в разных странах мира, к примеру в США, в разные периоды эпидемии.

Доктор медицинских наук Ольга Голубовская Скриншот видео

Что касается жесткого карантина, то врач тоже привела в пример мировой опыт борьбы с COVID-19.

"Нетаньяху [Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля] привез вакцину и посадил всех на жесточайший локдаун. И это очень правильно. Потому что люди тоже возмущались: а мы же вакцинированные, а зачем нас еще закрывать. Именно и надо!" – сказала Голубовская.

"Потому что вакцинируются люди, которые находятся в инкубационном периоде и сама вакцина может спровоцировать инфекционные процессы. Людей разобщают, чтобы у них вероятность получить возбудитель уменьшилась", – пояснила она.

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