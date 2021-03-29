Голубовская заявила, что локдаун необходим даже при успешной вакцинации
Для эффективной борьбы с пандемией COVID-19 очень важно введение жесткого локдауна, даже когда проводится массовое вакцинирование против коронавируса.
Об этом в понедельник, 29 марта, заявила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская в эфире телеканала "Украина 24". Программа с ее участием была опубликована на странице медиа в YouTube.
Врач-инфекционист сказала, что сейчас медики думают только о том, как спасти как можно большее количество пациентов. Сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом она назвала очень сложной.
"Это уже можно оценить как коллапс", – сказала эксперт. В то же время она подчеркнула, что такая ситуация наблюдалась в разных странах мира, к примеру в США, в разные периоды эпидемии.
Что касается жесткого карантина, то врач тоже привела в пример мировой опыт борьбы с COVID-19.
"Нетаньяху [Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля] привез вакцину и посадил всех на жесточайший локдаун. И это очень правильно. Потому что люди тоже возмущались: а мы же вакцинированные, а зачем нас еще закрывать. Именно и надо!" – сказала Голубовская.
"Потому что вакцинируются люди, которые находятся в инкубационном периоде и сама вакцина может спровоцировать инфекционные процессы. Людей разобщают, чтобы у них вероятность получить возбудитель уменьшилась", – пояснила она.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
По словам Голубовской, никогда еще в стране не умирало такое количество людей за короткий промежуток времени.
Также она рассказала о самых распространенных осложнениях коронавируса. Некоторые симптомы болезни остаются спустя месяц или даже два после острой фазы инфекции.
Голубовская заявила, что украинцы начали самостоятельно лечиться от инфекции препаратом для скота. Она пояснила, чем он может быть опасен.