Голубовська заявила, що локдаун необхідний навіть за успішної вакцинації

Для ефективної боротьби з пандемією COVID-19 дуже важливе введення жорсткого локдауну, навіть коли проводиться масова вакцинація проти коронавірусу.

Про це в понеділок, 29 березня, заявила провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська в ефірі телеканалу "Україна 24". Програма з її участю була опублікована на сторінці медіа в YouTube.

Лікарка-інфекціоністка сказала, що зараз медики думають тільки про те, як врятувати якомога більшу кількість пацієнтів. Сьогоднішню ситуацію з коронавірусом вона назвала дуже складною.

"Це вже можна оцінити як колапс", – сказала експертка. Водночас вона підкреслила, що така ситуація спостерігалася в різних країнах світу, наприклад у США, в різні періоди епідемії.

Докторка медичних наук Ольга Голубовська Скриншот відео

Що стосується жорсткого карантину, то лікарка теж навела в приклад світовий досвід боротьби з COVID-19.

"Нетаньяху [Біньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю] привіз вакцину і посадив усіх на найжорстокіший локдаун. І це дуже правильно. Тому що люди теж обурювалися: а ми ж вакциновані, а навіщо нас ще закривати. Саме тому і треба!" – сказала Голубовська.

"Тому що вакцинуються люди, які знаходяться в інкубаційному періоді й сама вакцина може спровокувати інфекційні процеси. Людей роз'єднують, щоб у них ймовірність отримати збудник зменшилася" , – пояснила вона.

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