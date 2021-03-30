Голубовская: эта волна COVID-19 в Украине в пять раз тяжелее осенней

Украина переживает самый тяжелый период от начала пандемии коронавируса, а текущая волна COVID-19 по интенсивности где-то в пять раз тяжелее осенней.

Такое мнение высказала внештатный советник Министерства здравоохранения, врач-инфекционист Ольга Голубовская в интервью УНН. Она отметила, что уже в октябре, ноябре и декабре 2020 года в некоторых больницах, в частности опорных, был коллапс.

"Но сейчас это все гораздо интенсивнее и хуже, чем было за весь период пандемии", – сказала медик.

Она отметила, что врачам удобнее говорить, что текущий период пандемии – это третья волна, хотя терминология и подходы к периодизации могут отличаться. "Первая для нас была весной, вторая для нас была осенью, третья для нас – вот эта ситуация, что сейчас и все идет по нарастающей", – сказала Голубовская.

Инфекционист пояснила, что точные причины такой ситуации можно будет назвать только со временем. Кроме того, практика показала, что многие прогнозы по коронавирусу не оправдываются. Также появляются новые мутации, которые "преподносят сюрпризы".

В Украине выявлено "британский" вариант вируса, из-за которого заболевание изменилось, отметила врач.

"Нам приходится сейчас перестраиваться, переучиваться, переосмысливать вот ту категорию людей тяжелых, как их вести, потому что, я повторяю, что это другое заболевание, оно помолодело, стало более длительным, чаще мы видим обострения", – сказала она.

"Мы, клиницисты, видим все гораздо раньше, а уже потом получаем тому подтверждение. Мы увидели сначала, что изменилась клиническая картина. И мы об этом говорили, что, вероятно, связано это с новым штаммом. И буквально через несколько дней случайно обнаружили этот штамм с мутацией определенной, так называемая 501-я мутация, она может быть во всех штаммов, но у нас циркулирует штамм из Великобритании", – добавила Голубовская.

Она указала на то, что Украина не единственная, где сложилась тяжелая ситуация с COVID-19. Так, лишь некоторые страны смогли пресечь массовую эпидемию, в частности те, где вводились крайне жесткие меры и де от начала были очень сильные системы противоэпидемической защиты.

"Пока нам нужно просто пережить вот эту хотя бы волну. Я очень надеюсь, что к лету оно все же должна ослабнуть немного, учитывая сезонность, учитывая и то, что прослойка иммунных лиц уже будет больше. К сожалению, у нас в стране за счет естественного инфицирования, но и кампания вакцинации тоже повлияет на этот процесс", – подытожила эксперт.

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