Голубовська: ця хвиля COVID-19 в Україні в п'ять разів важча за осінню

Україна переживає найважчий період від початку пандемії коронавірусу, а поточна хвиля COVID-19 за інтенсивністю десь у п'ять разів важча за осінню.

Таку думку висловила позаштатна радниця Міністерства охорони здоров'я, лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська в інтерв'ю УНН. Вона зазначила, що вже в жовтні, листопаді та грудні 2020 року в деяких лікарнях, зокрема опорних, був колапс.

"Але зараз це все набагато інтенсивніше і гірше, ніж було за весь період пандемії", – сказала медикиня.

Вона зазначила, що лікарям зручніше говорити, що поточний період пандемії – це третя хвиля, хоча термінологія і підходи до періодизації можуть відрізнятися. "Перша для нас була навесні, друга для нас була восени, третя для нас – ось ця ситуація, що зараз і все йде по наростаючій", – сказала Голубовська.

Інфекціоністка пояснила, що точні причини такої ситуації можна буде назвати тільки з часом. Крім того, практика показала, що багато прогнозів щодо коронавірусу не виправдовуються. Також з'являються нові мутації, які "підносять сюрпризи".

В Україні виявлено "британський" варіант вірусу, через якого захворювання змінилося, зазначила лікарка.

"Нам доводиться зараз перебудовуватися, переучуватися, переосмислювати ось ту категорію людей важких, як їх вести, тому що, я повторюю, що це інше захворювання, воно помолодшало, стало більш тривалим, частіше ми бачимо загострення", – сказала вона.

"Ми, клініцисти, бачимо все набагато раніше, а вже потім отримуємо тому підтвердження. Ми побачили спочатку, що змінилася клінічна картина. І ми про це говорили, що, ймовірно, пов'язано це з новим штамом. І буквально через кілька днів випадково виявили цей штам із мутацією певної, так звана 501-а мутація, вона може бути у всіх штамів, але в нас циркулює штам із Великобританії", – додала Голубовська.

Вона вказала на те, що Україна не єдина, де склалася важка ситуація з COVID-19. Так, лише деякі країни змогли припинити масову епідемію, зокрема ті, де вводилися вкрай жорсткі заходи й де від початку були дуже сильні системи протиепідемічного захисту.

"Поки нам потрібно просто пережити ось цю хоча б хвилю. Я дуже сподіваюся, що до літа воно все ж має ослабнути трохи, враховуючи сезонність, враховуючи і те, що прошарок імунних осіб уже буде більше. На жаль, у нас у країні за рахунок природного інфікування, але й кампанія вакцинації теж вплине на цей процес", – підсумувала експертка.

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