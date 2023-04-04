Год назад здесь была совсем другая картина. Сотни разрушенных домов, почти уничтоженные школа и детский сад.

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Село Загальцы Бучанского района расположено в полусотне километров от Киева. В начале полномасштабного вторжения оно было оккупировано Россией. И все это время после освобождения люди и село пытаются вернуться к нормальной жизни. И в этом помогают наши международные партнеры.

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Нещодавно нарешті відкрився дитячий садок. Він побудований Угорською екуменічною службою допомоги за фінансової підтримки Уряду Угорщини.

Тут тепло та затишно. Дітям дуже подобається. І, що важливо, батьки та вихователі можуть повернутися на роботу.

Разом із заступником міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяром та т.в.о. голови Київської області Дмитром Назаренком ми побували на відкритті садочка.

Також за допомогою угорських партнерів відбудовується і опорна школа, що знаходиться навпроти. Ця школа має прийняти дітей вже з вересня-жовтня.

Також відвідали будівельний майданчик в селі Синяк. Це теж Бучанський район Київщини, і тут теж минулого року побували "освободители". За підтримки Угорщини в центрі села будується сучасний ЦНАП з амбулаторією та поштовим відділенням.

Але й це ще не все! Угорці передали Україні 15 великих автобусів "з гармошкою". Вони будуть перевозити школярів в громадах декількох областей, в тому числі й на Київщині.

Дякую нашим сусідам за підтримку в такий важливий час! Працюємо далі над збільшенням обсягів та видів допомоги!