''Главный вопрос – где отец?'' Всплыли новые детали о девочке, которая в ''Лужниках'' благодарила захватчиков за ''освобождение'' Мариуполя

15-летняя Аня Науменко, которая стала широко известной после перфоманса на стадионе "Лужники" в Москве, продолжает оставаться гостьей пропагандистских передач России по согласию ее нового опекуна. Впрочем, российские правозащитники утверждают, что девочка из Мариуполя не круглая сирота, соответственно ни о каких опекунах речь идти не может.

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Об этом сообщил советник главы Мариупольского горсовета Петр Андрющенко на своем Telegram-канале. Чиновник не верит ни одному слову девочки, чью голову уже несколько месяцев тщательно "промывают" кремлевскими нарративами, кроме того она была фактически выкрадена оккупантами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если девочка не сирота, то откуда опекун? Ну и главный вопрос – где отец? Отца Ани Науменко нет нигде. Ни на одном видео", – указал он.

Андрющенко подчеркнул, что мать Ани незадолго до начала полномасштабного вторжения развелась с мужем – отцом знаменитой девочки, из-за чего была в депрессии. Согласно информации некоторых СМИ, в роковой день она вышла в магазин за сигаретами, потому что много курила в своем тяжелом психологическом состоянии – именно тогда ее настиг осколок вражеского снаряда.

"Сложив все вместе понятно, что детей российская "омбудсменша" Львова - Белова вместе с российскими военными украла. А ложь не стыкуется между собой и правдой никак", – заключил легитимный представитель власти Мариуполя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Аня Науменко вместе с другими мариупольскими детьми стала гостьей постановочного шоу в Лужниках к годовщине начала полномасштабной войны в Украине. Кремль использовал несовершеннолетних украинцев для участия в шабаше, признаваясь в любви к оккупантам, которые якобы их освободили из современного прогрессирующего Мариуполя, отныне превращенного в руины.

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