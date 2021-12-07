Главный символ СССР нужно срочно выбросить из квартиры: блогер пристыдил 'нищебродов'

Ковры на стенах вошли в моду именно при Советском союзе и считались символом достатка. Этот атрибут "хрущевок" даже пережил распад СССР и дожил до наших дней. Однако сегодня это уже не символ финансового благополучия, а демонстрация упадка.

Почему стоит избавиться от этого кусочка советщины и выбросить его из дома, в своем блоге рассказал Максим Мирович.

В довоенные времена ковры считали настоящей роскошью, и позволить их могли только действительно богатые люди. Но даже те, кто не мог себе его позволить, покупали хотя бы небольшие коврики.

Как подчеркивает блогер, настоящий бум популярности этого атрибута пришелся на 60-е годы, что было связано с массовым заселением "хрущевок".

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"Из-за низкого качества нового массового панельного домостроения звукоизоляция в "хрущах" оставляла желать лучшего, и хорошим средством улучшить звуко- и теплоизоляцию было развешивание на стенах ковров", – пояснил он.

Ковры были очень дорогим изделием в СССР. По словам Мировича, если средняя зарплата тогда составляла около 140 рублей, то цены на нормальное изделие стартовали от 150-180 рублей, что было большими деньгами для того времени.

"Я слышал о случаях, когда отдельные граждане выкладывали за какие-то дефицитные ковры с редким рисунком по 300, 500 и даже 800 рублей", – подчеркнул он.

Наличие ковра на стене было яркой демонстрацией богатства владельцев квартиры в 60-70-х годах.

Впоследствии ковры все же стали более массовым явлением, ведь значительно подешевели. Качественные и дефицитные изделия из Азербайджана, Киргизии и Туркменистана уступили место значительно более дешевым, которые производились из синтетических материалов в европейских республиках.

Это привело к тому, что к середине 80-х годов почти каждая советская семья имела на стене ковер, а некоторые даже не один. Эта мода дала начало целому ряду традиций.

Процесс вешания этого атрибута на стену был совсем непростым. Ведь сначала нужно было высверлить дыру в бетонной стене. После этого самостоятельно вырезать из дерева или карандаша дюбель. Но даже не это было самым тяжелым, ведь потом приходило время вкручивать саморезы.

"Шурупы в СССР делались из дешевой автоматной стали, которая была достаточно вязкой – из-за чего отвертка часто срывала крестовину шлица, и закрутить шуруп в стену было тем еще "удовольствием", – отметил Мирович.

Оставалось лишь подшить к самому ковру петельки, сделанные из алюминия, и можно было вешать "украшение" на стену.

Один из важнейших "ритуалов", как рассказал блогер, производился дважды в год – выбивания ковров. Если в зимнее время их просто расстилали на снегу, то летом это выглядело совсем по-другому. Сильный советский мужчина вешал ковер на турник, а потом изо всех сил бил по нему пластиковой выбивалкой.

Хотя этому советскому атрибуту удалось пережить распад СССР и 90-е годы, но в начале 2000-х годов они уже считались чем-то устаревшим. Ковер просто потерял свой статус, на смену ему пришли такие вещи как музыкальные центры и игровые приставки, которые значительно ярче демонстрировали состоятельность хозяина.

Но даже несмотря на это, люди не спешили снимать запыленные ковры со стен. Как подчеркивает Мирович, в середине 2000-х началась эра цифровой фотографии, и сеть заполнили тысячи фото на фоне тех же советских ковров.

"На заднем плане которых обязательно был ковер, облупленный сервант с сервизом, кривоногие и ободранные советские кресла, а также телевизор "Голдстар" 1992 выпуска", – рассказал он.

Впоследствии это стали высмеивать в сети, создавая тысячи мемов на тему ковров на стене. Итак, как резюмирует Мирович, этот советский атрибут из показателя состоятельности в СССР превратился в символ нищебродства в середине 2000-х годов. Именно поэтому этот период ознаменовался массовым избавлением от "олдскульного" раритета.

Как сообщал OBOZREVATEL, целый ряд продуктов, которые для современных людей привычны, на самом деле не существовали в СССР. Обычным гражданам подобные товары стали доступны только после развала Советского Союза.