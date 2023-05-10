'Главное – цель': украинцы потролили россиян фото украинской медали за 'взятие Белгорода'

Украинцы потроллили россиян, которые боятся, что Вооруженные силы Украины попытаются захватить пограничные с Украиной российские области, усиленно роют там противотанковые рвы и устанавливают так называемые "зубы дракона". Наши соотечественники опубликовали фото "медалей о воссоединении Слобожанских земель" с упоминанием российского города Белгород.

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Соответствующие фото "наград", на которых упоминается Главное управление разведки Министерства обороны Украины, появились в группе "Украинские государственные награды и другие знаки отличия" в Facebook. Оттуда фото быстро начали распространяться в сети.

Фото с медалью, на которой указано название "За воссоединение Слобожанских земель" и "Белгород", а также "основавшее" награду ведомство – Главное управление разведки – вызвали бурное обсуждение в группе, где они были распространены. Так, среди украинцев ведутся дискуссии относительно того, правильно писать на украинском "Бєлгород" или "Білгород", на что другие участники обсуждения констатируют, что "Главное цель и процесс!"

В документах, прилагаемых к "медалям", отмечено, что ГУР заказало срочный тираж таких медалей до 11 мая, при этом, кроме Белгорода, "будут награждать" также за Курск и Воронеж. Правда, "захватывать" Курск, Белгород и Воронеж украинская разведка, похоже, собирается малыми силами: тираж медалей составляет 100 штук.

На фоне все чаще звучащих из России истерических заявлений относительно якобы планов Украины не только освободить свои земли, но и "прихватить" приграничные территории РФ, подобные "медали" стали отличным троллингом. В частности, тревожности гражданам государства-агрессора вполне может добавить "срочность" изготовления "наград", учитывая страх, с которым россияне ждут начала украинского контрнаступления.

Ранее россияне периодически запускали фейки по "наградам", которые, по утверждению пропагандистов, готовила Украина. К примеру, в марте 2022-го они вбросили в информационное пространство фейк о якобы найденных в оккупированном Херсоне наградах "За взятие Крыма", чем пытались оправдать полномасштабное вторжение РФ в Украину. Мол, президент РФ Владимир Путин в очередной раз "всех переиграл" и напал на опережение, пока украинская армия "готовилась напасть на Крым".

Теперь же россиянам напомнили, что в эту "игру" можно играть вдвоем.

Напомним, в приграничных областях РФ несколько месяцев активно возводят "линии обороны" в ожидании нападения ВСУ. Так, в Белгороде бизнесменам приказали рыть окопы возле предприятий. Также желающих рыть окопы и строить укрепления на территории РФ искали, в частности, через сайты объявлений.

В то же время в РФ неоднократно разгорались скандалы по этому поводу. Так, недавно россияне пожаловались, что их "кинули" на деньги за копание окопов под Белгородом.

Также захватчики активно "укрепляются" на временно оккупированных территориях Украины. Например, на севере Крыма оккупанты выкопали двойную линию окопов.