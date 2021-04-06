Глава ВОЗ: это пародия, что в некоторых странах медики и группы риска невакцинированы

Дарья Дурова Общество 23:32, 6.04.2021 Обновлено: 23:45, 6.04.2021

То, что некоторые страны еще не начали вакцинацию против COVID-19 среди медицинских работников и групп риска, – это "пародия".

Такое заявление в ходе брифинга 6 апреля сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Его процитировала пресс-служба на официальном сайте организации.

COVID-19, как сказал Гебрейесус, усугубил неравенство и между странами, и внутри них.

"Наиболее сильно пострадали самые бедные и маргинализованные слои населения – как с точки зрения утерянных жизней, так и с точки зрения утраченных средств к существованию", – отметил он.

Препятствием на пути к прекращению острой стадии пандемии остаются низкие объемы производства вакцин, а также отсутсвие их справедливого распределения.

"В начале года я призвал каждую страну начать вакцинацию медицинских работников и пожилых людей в первые 100 дней 2021 года. На этой неделе будет сотый день, и 190 стран и экономик уже начали вакцинацию.

Это пародия, что в некоторых странах работники здравоохранения и представители групп риска остаются полностью невакцинированы", – подчеркнул глава ВОЗ.

Организация продолжит призывать правительства делиться препаратом, а также будет искать новые способы работы с производителями для увеличения общего производства, добавил Гебрейесус.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что мощностей вакцинации в Украине хватит, чтобы привить от коронавируса намного больше чем 60% украинцев.

  • За минувшие сутки, 5 апреля, Украина оказалась на третьем месте в Европе и на 11 месте в мирепо распространению коронавируса. В стране заразились 10 179 человек.

  • В целом с начала кампании в Украине от COVID-19 было привито 291 824 человека.

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