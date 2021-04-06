Глава ВООЗ: це пародія, що в деяких країнах медики і групи ризику невакциновані
Те, що деякі країни ще не почали вакцинацію проти COVID-19 серед медичних працівників і груп ризику, – це "пародія".
Таку заяву під час брифінгу 6 квітня зробив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус. Його процитувала пресслужба на офіційному сайті організації.
COVID-19, як сказав Гебреєсус, посилив нерівність і між країнами, і всередині них.
"Найбільш сильно постраждали найбідніші й маргінальні верстви населення – як із погляду втрачених життів, так і з погляду втрачених коштів для існування", – зазначив він.
Перешкодою на шляху до припинення гострої стадії пандемії залишаються низькі обсяги виробництва вакцин, а також відсутність їхнього справедливого розподілу.
"На початку року я закликав кожну країну почати вакцинацію медичних працівників та людей похилого віку в перші 100 днів 2021 року. На цьому тижні буде сотий день, і 190 країн і економік уже почали вакцинацію.
Це пародія, що в деяких країнах працівники охорони здоров'я та представники груп ризику залишаються повністю невакцинованими", – підкреслив глава ВООЗ.
Організація продовжить закликати уряди ділитися препаратом, а також буде шукати нові способи роботи з виробниками для збільшення загального виробництва, додав Гебреєсус.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що потужностей вакцинації в Україні вистачить, щоб прищепити від коронавірусу набагато більше ніж 60% українців.
За минулу добу, 5 квітня, Україна опинилася на третьому місці в Європі й на 11-му місці у світі із поширення коронавірусу. В країні заразилися 10 179 осіб.
Загалом від початку кампанії в Україні від COVID-19 було щеплено 291 824 особи.