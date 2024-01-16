Глава УГКЦ Святослав Шевчук ответил, является ли грехом желать смерти Путину, и объяснил, где найти Бога в Бахмуте, Мариуполе и Буче

Как только раздается сигнал воздушной тревоги, едва ли не первой мыслью большинства украинцев является пожелание смерти диктатору Владимиру Путину. Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что так поступать нельзя, хотя и не запретил плохие высказывания в отношении президента России.

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В частности, он рассказал в интервью "Украинской правде", "есть ли Бог в Мариуполе, Бахмуте, Авдеевке и Буче", которые едва ли не больше всего пострадали от действий российских оккупантов и где погибло много людей. Ведь что гражданские, что военные начали терять веру из-за затяжной и жестокой войны.

На вопрос журналиста о пожелании смерти Путину глава УГКЦ ответил лаконично: "Я думаю, что за этот грех мы должны каяться". Вероятно, он имел в виду извинения за ругательные слова и мысли, но никак не оправдание действий президента страны-агрессора.

Священнослужитель заявил, что именно там, где есть грань жизни и смерти, люди имеют опыт присутствия Бога. Он рассказал, что встречался с военными и гражданскими, которые приезжали из зоны боевых действий, и "видел в них Бога", поэтому в Мариуполе, Буче и Бахмуте он есть.

"Очевидно, что я не присутствовал лично в тех городах боли, но мне приходилось общаться с нашими воинами, которые защищали нашу родину и в Мариуполе, и в Бахмуте, с нашими людьми, пережившими эти ужасы. Я видел Бога, присутствующего в них, их болях, их страданиях, их переживаниях. Недавно ко мне, как первый колядник, пришел один из наших воинов, и он написал целую поэму, перепевая 13-ю главу первого послания Апостола Павла к Коринфянам, о настоящей любви. И он, воспевая те подлинные черты любви, продолжает: "А иногда у любви прострелены ноги, или иногда их нет, иногда любовь грызет лед, когда хочет пить, иногда любовь закрывает глаза своим побратимам, когда их выносит". А тогда он заканчивает тем, что она переходит к другим, любовь никогда не проходит", – рассказал блаженнейший Святослав.

Военного, которого цитировал священнослужитель, зовут Артур Дронь с позывным "Давид", который ныне защищает Украину на Харьковщине. Кроме службы, Артур также занимается писательской деятельностью. Недавно он издал книгу "Тут були ми", откуда и процитировал Святослав Шевчук фрагменты стихотворения "Перше до Коринтян".

В частности, священнослужитель верит, что добро всегда побеждает зло. В местах величайшего беззакония Бог существует на стороне потерпевшего, но он всегда будет иметь "последнее слово".

"Мы можем утвердительно сказать: наивысшее добро существует и оно всегда будет иметь последнее слово. У нас, как у верующих людей, есть возможность с тем, о ком [Бога. – Ред.] сейчас говорим, общаться. Мы его ищем даже в тех драматических обстоятельствах и мы его находим. Мы понимаем, что Господь Бог есть там, где больше всего болит. Там, где больше всего беззакония. Он есть на стороне того, с кем несправедливо поступают. Он в том, кто больше всего терпит, потому что мы верим в Бога распятого, умершего и воскресшего", – заявил Святослав Шевчук.

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