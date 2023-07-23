Глава УГКЦ о разрушении армией России собора в Одессе: это не Божья, а дьявольская логика

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) напомнил, что Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП в Одессе, который оккупанты разрушили во время ракетной атаки в ночь на 23 июля, в 2010 году освятил патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев). Лидер УГКЦ назвал это катастрофой и заявил, что сочувствует украинским прихожанам УПЦ Московского патриархата.

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Обстрел оккупантами Одессы глава греко-католической церкви нашей страны прокомментировал время встречи с молодежью во Львове 23 июля. Об этом сообщила пресс-служба УГКЦ на официальном сайте.

Когда в отца Святослава спросили о трагедии, которая произошла в Одессе, церковнослужитель ответил: "Мы должны это осмысливать, должны еще это осознать. Но мы только что говорили о том, как можно делами, поступками отречься от Христа".

Религиозный лидер призвал к сочувствию к прихожанам Спасо-Преображенского собора.

"Думаю, люди, которые ходили в этот собор молиться, сегодня плачут. И нам нужно им посочувствовать. Потому что сегодня российская ракета попала не просто в святилище их храма, она попала им в самое сердце. Вы представьте себе: иметь такого патриарха, который сначала освятил храм, а затем второй рукой благословил ракету, которая прилетела в святилище и уничтожила его! Ну, это катастрофа... Поэтому тем людям действительно можно от сердца посочувствовать", – считает Святослав Шевчук.

Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе является самым большим православным храмом города и расположен в историческом центре. Здание храма было полностью разрушено при Иосифе Сталине, а в 2005 году отстроено заново.

"Я не знаю, понимал ли тот российский преступник, который нажал кнопку, что эта ракета попадет не в Одесский порт, а в Спасо-Преображенский собор. Что Господь Бог хотел сказать этой трагедией? Что Он хочет сказать – и к верхушке Русской православной церкви, и к русским преступникам, и к украинским верующим Московского патриархата – я еще не знаю, потому что в действиях этих преступников – это не Божья, а дьявольская логика. Но, думаю, это символическое событие, поразившее всех нас", – заявил глава УГКЦ.

Напомним: в ночь на воскресенье, 23 июля, Россия атаковала Одессу крылатыми ракетами Х-22 из самолетов Ту22м3, а также "Калибрами", "Ониксами" и "Искандерами". Из запущенных захватчиками 19 ракет силы ПВО Украины сбили девять.

В результате военного преступления ВС РФ погиб один мирный житель. Пострадало около 22 человек, есть раненые, которые находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Есть повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения, подтвердили в Одесской ОВА. В частности, разрушен Спасо-Преображенский собор УПЦ МП.

На террористические атаки РФ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заверил, что за Одессу обязательно будет ответ.

Как писал OBOZREVATEL, управляющий Одесской епархией Православной церкви Украины архиепископ Одесский и Балтский Афанасий (Шкурупий) обратился к прихожанам УПЦ МП после российской массированной атаки на Одессу. Он призвал их "остановить" желание РФ "освобождать" украинцев.

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