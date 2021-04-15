Глава Pfizer: людям може знадобитися третя доза вакцини, а потім – щорічно

Людям після двох вакцини проти коронавірусу може знадобитися ще й третя доза.

Про це заявив генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла, передає CNBC. Він також не відкинув, що доведеться робити щеплення щороку.

"Ймовірно, виникне потреба в третій дозі, а потім буде проводитися щорічна ревакцинація. Поки це теорія, яка ще вимагає підтвердження", – сказав глава компанії.

За його словами, важливо зменшити групу людей, які можуть бути сприйнятливі до COVID-19. Бурла переконаний, що вакцини стануть важливим інструментів у боротьбі з дуже заразними штамами коронавірусу.

Його висловлювання пролунало на тлі заяви гендиректора Johnson & Johnson Алекса Горскі. Той теж вважає, що людству доведеться робити щеплення щороку, як і у випадку із сезонним грипом.

Водночас вчені поки що не можуть стверджувати точно, як довго буде діяти захист від вірусу після вакцинації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ізраїльські вчені заявили, що "південноафриканський" штам показав стійкість до вакцини Pfizer.