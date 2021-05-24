Глава НСЖУ Томиленко осудил задержание Протасевича в Беларуси

В Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) осудили арест в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича – соучредителя независимой информационной сети NEXTA.

Глава НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook отметил, что международные учреждения, правительства, Европейский Союз должны адекватно отреагировать на инцидент и добиться освобождения Протасевича, иначе оппозиционные журналисты, которые "ищут политического убежища в демократических странах, не могут чувствовать себя в безопасности".

"Национальный союз журналистов Украины осуждает возмутительные действия белорусской власти, которая не останавливается ни перед чем, чтобы заставить замолчать критические медиа-голоса. Для ареста Романа Протасевича, соучредителя независимой информационной сети NEXTA, Беларусь заставила международный самолет изменить маршрут и приземлиться в Минске", – напомнил Томиленко.

Он сообщил, что сейчас в стране арестовано по данным независимой Белорусской ассоциации журналистов 28 сотрудников СМИ.

"Ненадлежащая или неэффективная реакция международного сообщества на случаи заключений белорусских журналистов приводит к безнаказанности и ухудшению ситуации со свободой слова и безопасностью журналистов. Захват самолета "Афины – Вильнюс" демонстрирует, что белорусская власть может рисковать и здоровьем и жизнью граждан других стран", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 мая в Минске был задержан белорусский журналист и основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Спецслужбы задержали его в аэропорту во время экстренной посадки при перелете по маршруту "Афины – Вильнюс".

Истребитель Су-29 и вертолет Ми-24 Военно-воздушных сил Беларуси были отправлены для сопровождения самолета c Протасевичем на борту в Национальный аэропорт Минска.