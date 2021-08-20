Глава полиции Харьковской области подал в отставку. Первые подробности

Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрей Рубель подал в отставку. Он руководил областным главком менее 9 месяцев.

Об этом Рубель сообщил в Facebook. По его словам, пришло время двигаться дальше (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Рубель поблагодарил местных оперативников, криминалистов, следователей, превенцию за профессионализм, выдержку и "изнурительную работу 24\7".

"Вместе мы сделали много. Главный результат – благодаря вашим усилиям любой гражданин на Харьковщине может чувствовать себя в безопасности", – заверил он.

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Андрей Рубель был назначен главой полиции Харьковськой области 4 декабря 2020 года.

В 2004 году он окончил Национальную академию внутренних дел, тогда же начал работать оперуполномоченным отдела уголовного розыска Соломенского райуправления города Киева.

В 2005-2020 годах работал в полиции Киева и Киевской области и в ГУБОП МВД Украины, Департаменте уголовного розыска, внутренней безопасности, стратегических расследований НПУ, руководил полицией Закарпатья.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех подал в отставку. На эту должность могут назначить главу Нацполиции Донецкой области Николая Семенишина.

Новым начальником полиции Киева вместо Андрея Крищенко был назначен Иван Выгивский.