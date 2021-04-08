Глава Минздрава уточнил, когда прибудут и кому достанутся первые дозы Pfizer

Первые дозы вакцины против коронавируса Pfizer должны прибыть в Украину, предварительно, 14-15 апреля, а достанутся они пожилым постояльцам домов-интернатов и соцработникам.

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" 8 апреля заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. Он уточнил, что речь идет о 117 тысячах доз в рамках инициативы COVAX (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Первые 177 тысяч доз, которые поступят по инициативе COVAX, предварительно (прибудут – прим.ред.) 14-15 апреля. Прежде всего они пойдут в дома-интернаты для пожилых людей, для социальных сотрудников, которые там работают", – сказал Степанов, уточнив, что никакой очереди из политиков точно не будет.

Также он напомнил, что в мае должны начать поступать первые вакцины Pfizer из 10 млн доз, о которых был заключен контракт с производителем.

При этом министр отметил, что сейчас все контракты на поставки вакцин срываются, потому что в мире нет конкурентного рынка, а компании не всегда называют конкретные даты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента заверили, что в апреле темпы вакцинации в Украине должны ускориться, когда поступят новые препараты против коронавируса.

Напомним, что с компанией Pfizer был подписан контракт о поставках 10 млн доз в 2021 году.