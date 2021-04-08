Глава МОЗ уточнив, коли прибудуть і кому дістануться перші дози Pfizer

Перші дози вакцини проти коронавірусу Pfizer мають прибути до України, попередньо, 14-15 квітня, а дістануться вони літнім людям в будинках-інтернатах і соцпрацівникам.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" 8 квітня заявив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов. Він уточнив, що йдеться про 117 тисяч доз у межах ініціативи COVAX (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Перші 177 тисяч доз, які надійдуть з ініціативи COVAX, попередньо (прибудуть – прим.ред.) 14-15 квітня. Передусім вони підуть в будинки-інтернати для людей похилого віку, для соціальних працівників, які там працюють", – сказав Степанов, уточнивши, що ніякої черги з політиків точно не буде.

Також він нагадав, що в травні повинні почати надходити перші вакцини Pfizer з 10 млн доз, про які було укладено контракт з виробником.

Водночас міністр зазначив, що зараз всі контракти на поставки вакцин зриваються, тому що в світі немає конкурентного ринку, а компанії не завжди називають конкретні дати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента запевнили, що в квітні темпи вакцинації в Україні повинні прискоритися, коли надійдуть нові препарати проти коронавірусу.

Нагадаємо, що з компанією Pfizer був підписаний контракт про постачання 10 млн доз в 2021 році.