Глава МАГАТЭ второй раз побывал на Запорожской АЭС и рассказал о ситуации в Энергодаре – Энергоатом

В среду, 29 марта, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во второй раз побывал на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. С самого начала полномасштабного вторжения РФ этот объект находится под контролем российских захватчиков.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале НАЭК "Энергоатом". Вечером там написали, что Гросси покинул территорию ЗАЭС.

Этот визит гендиректора МАГАТЭ длился всего несколько часов. После этого Гросси вернулся на подконтрольную Украине территорию вместе с экспертами постоянной миссии Агентства. Они все это время находились в ЗАЭС, а сегодня произошла ротация.

"Следить за ситуацией на станции продолжат другие представители МАГАТЭ", – сказано в сообщении.

Как пишет CNN, по словам Гросси, ситуация на Запорожской АЭС не улучшилась. Напомним, что сейчас электростанция находится под управлением российского агентства "Росатом".

Гендиректор МАГАТЭ сообщил, что в районе ядерного объекта растет военная активность и количество войск, однако не уточнил, о какой именно стороне войны идет речь.

"Он сказал, что первоначальные планы создать демилитаризованную АЭС вокруг завода "эволюционировали" в сторону большей защиты самой АЭС, и добавил, что там не должно быть тяжелой военной техники. Украина обвинила россиян в размещении ракетных систем на заводе, но Москва отрицает это", – сообщает CNN.

Гросси рассказал, что во время этого визита он пытался сформулировать "реалистичные, жизнеспособные предложения", которые были бы приемлемы и для Украины, и для РФ.

Ранее Гросси заявлял, что для безопасной работы временно захваченной войсками России Запорожской АЭС есть жизнеспособное решение. Но для его реализации необходима международная поддержка.

Как сообщал OBOZREVATEL, базирующиеся в Энергодаре российские оккупанты взялись за вывоз учебного оборудования из Запорожской атомной электростанции. Они грабят учебно-тренировочный центр АЭС.

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