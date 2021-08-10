Глава ГФС Мельник – об изменениях принципов работы ведомства: координация, сотрудничество, диалог

С начала 2021 года Государственная фискальная служба пересмотрела принципы своей работы, сделав акцент на усилении аналитической составляющей и активизации диалога с бизнесом.

Об этом заявил глава ГФС Вадим Мельник в авторском материале на сайте " Фокус".

"С начала работы в должности Главы ГФС [декабрь 2020 - ред.] для меня было очевидно, что предыдущая модель закрытой правоохранительной институции и осуществления фискального давления на бизнес исчерпали себя. Я принял решение внедрять новейшие модели организации деятельности правоохранительного органа. Имею в виду аналитический подход и действенный диалог с легальным бизнесом.

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Украинский легальный бизнес ежедневно сталкивается с острыми проблемами. Среди них я бы выделил две глобальные: достаточно объемный теневой сектор экономики, а также устаревшая и неэффективная модель работы органов экономической безопасности. В течение последних семи месяцев Государственная фискальная служба разработала и предложила бизнес-сообществам свои ответы на эти болезненные вопросы", - заявляет Мельник.

В части борьбы с теневым сектором экономики ГФС с начала года изъяла контрафактной подакцизной продукции на 2,5 млрд грн. В том числе топлива на 1,2 млрд грн, спирта и алкоголя на 500 млн грн и табачных изделий на 720 млн грн.

При ГФС весной нынешнего года был создан Офис эффективного взаимодействия с бизнесом. Инициатива была поддержана 20 бизнес-ассоциациями Украины.

"Мы изменили парадигму, в которой работала Государственная фискальная служба, и создали новый коммуникационный формат, который назвали Офис эффективного взаимодействия с бизнесом. Он обеспечивает консолидированную сотрудничество между ГФС и бизнес-сообществами, и это — также вклад в борьбу с теневыми рынками.

Например, мы ускорили механизм получения и рассмотрения обращений от бизнеса. При необходимости сами обращаемся к предпринимателям, разъясняем причины силового вмешательства в их деятельность, обосновываем законность. И непонимание исчезает. После такой коммуникации предприниматели выражают готовность сотрудничать.

Обе стороны этого диалога — и государственные органы, и легальный бизнес — стремятся преодолеть теневой сектор, поэтому мы объединяемся в этой борьбе.

Мы наработали алгоритмы работы Офиса и видим положительный эффект. Около 20 бизнес-сообществ выразили положительную оценку этой нашей работы", - отметил Мельник.

Ранее сообщалось, что ГФС раскрыла схему хищений на "Укрзализныце" на сумму свыше 30 млн грн.