Глава ДТЭК Тимченко получил награду "Лидер года" от Global Good Awards
Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко получил награду "Лидер года" от Global Good Awards. Об этом сообщили на сайте международной премии.
Основанная в 2015 году, премия Global Good Awards награждает компании, неправительственные организации, благотворительные фонды и социальные предприятия по всему миру, которые прокладывают путь к устойчивому развитию и этическому лидерству.
Наградами отмечают лидеры, которые достигают больших результатов и вдохновляют других, отмечают организаторы.
Наградами от Global Good Awards в разные годы отмечались EY, Samsung, Octopus Energy, EarthWatch Europe, Canon, WWW, UBS, Microsoft, Save the Children и другие. Напомним, компания ДТЭК Рината Ахметова стала крупнейшим частным инвестором в Украине с начала полномасштабного вторжения.