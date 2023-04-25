Гибнут десятки людей ежегодно: украинцев предупредили о ядовитых грибах, похожих на съедобные сморчки. Фото

После обильных дождей в Украине начался весенний сезон грибов. Сейчас их не так много, как осенью, поэтому украинцы ограничены несколькими вариантами. В частности, они собирают в лесах сморчки, однако часто путают этот условно съедобный гриб с ядовитыми строчками, так что в корзину попадают оба. Строчки ни в коем случае нельзя употреблять в пищу, из-за них ежегодно гибнут десятки людей.

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Об этом в Facebook написал общественный активист Илья Кротенко. "Столько людей гибнет в результате российской агрессии, что мне еще досаднее наблюдать, как вы убиваете сами себя и своих близких", – добавил он.

Кротенко напомнил, что строчки – это смертельно ядовитые грибы. Они содержат токсин гиромитрин, который также является канцерогеном.

"В сети уже достаточно научных работ по этому поводу, однако в совершенстве токсин все еще не изучен. Известно, что он не всегда разлагается вследствие термической обработки и может длительный период накапливаться в организме", – пишет активист.

Однако есть в сети и те, кто популяризует употребление строчков в пищу, утверждая, что они якобы безопасны. Из-за этого десятки людей собирают и едят эти грибы. Для некоторых из них все заканчивается трагически: они либо гибнут, либо наносят своему здоровью серьезный вред.

Кротенко опубликовал фото строчков, которыми делились в соцсетях его друзья. Такие грибы собирать и есть нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения уже появились первые ранние грибы. Конические морщинки, а это именно они, довольно причудливы с виду и считаются условно съедобными.

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