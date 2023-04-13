В Чернобыльской зоне заметили ранние "причудливые" грибы. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения уже появились первые ранние грибы. Конические сморчки, а это именно они, довольно причудливы с виду и считаются условно съедобными.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. .

"Весной на лесных полянах и опушках появляются не только первоцветы, но и ранние грибы – сморчки. Семья сморчковые насчитывает несколько видов, однако именно на этой фотографии изображен морщин конический (Morchella conica). На территории Чернобыльского заповедника сбор всех грибов, как и других даров леса, запрещенный. Однако в чистой местности морщины собирают. Особенно в последний год: на них бум даже среди начинающих грибников", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили специалисты Заповедника, сморчки довольно причудливы на вид. Кроме того, это условно съедобные грибы, содержащие в небольшом количестве ядовитые вещества.

"Которые, правда, максимально убираются тщательным отваром или сушкой. Что не мешает любителям грибных деликатесов ценить сморчки за изысканный и уникальный вкус. Но в дикой природе этими волно- или сотообразными плодовыми телами с высоким содержанием белка и других питательных веществ весной под , – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения заметили двух взрослых лосей, мирно пасшихся рядом друг с другом. Возможно, эти животные являются двойняшками и поэтому спокойно реагировали друг на друга.

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