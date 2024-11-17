Гибель дельфинов, лесные пожары и загрязнения: на климатической конференции ООН украинцы показали изуродованную войной природу. Видео

Украинская делегация на 29 Конференции ООН по изменению климата продемонстрировала VR-фильм с эффектом погружения о влиянии войны на природу. В частности, видео построено из сцен российских преступлений в Украине – обстрелы АЭС, вызванные обстрелами лесные пожары, гибель животных из-за заминирования, убийство дельфинов в Черном море и т.д.

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Кое-кто из зрителей не сдержал слез из-за увиденного, рассказывают в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов. В отличие от виртуальной, мы демонстрируем "реальную реальность", утверждает украинская команда СОР29.

Контент с эффектом погружения был создан студией Mriya Production. Погружающий художественный видеоряд 360° дополнен пространственным звуком, что усиливает эмоциональное воздействие на зрителя. Более того, чтобы иностранцы не считали, что лично их не касаются, например, последствия подрыва Каховской ГЭС или атаки на украинскую энергосистему, в фильме есть кадры экоцида, не имеющего границ – загрязнение атмосферы, угроза ядерного инцидента.

"Миссия проекта заключается не только в демонстрации изуродованной войной окружающей среды, но и в адвокации справедливости для Украины", - отмечают в Минокружении.

В целом украинский павильон на 29 Конференции ООН по изменению климата сосредоточен на теме восстановления.

"Контент павильона отмечает главный принцип восстановления – build back greener (т.е. "восстанавливаем экологичнее" – OBOZ.UA.), а также необходимость возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде из-за агрессии РФ", – отметили в министерстве.

По последним данным, за время полномасштабного вторжения российские оккупанты совершили против внешней среды Украины более 6,5 тыс преступлений. Объем выбросов парниковых газов составляет 180 млн. тонн. Почти 3 млн га лесов повреждены из-за войны. Заминировано 139 тыс. кв. км земель – это втрое больше площади Швейцарии.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже третий раз презентовала свой павильон на COP, крупнейшей ежегодной международной конференции по вопросам климата. Кто именно и как его создали, читайте и смотрите здесь.

Ранее исследование Минэкономики и Tony Blair Institute показало, что Украина ежегодно теряет $11,2 млрд из-за минного загрязнения. Это снижает экспорт на $8,9 млрд и оказывает серьезное влияние на экономику, особенно аграрный сектор. Для полного разминирования страны требуется около $34,6 млрд, что позволит вернуть к производительному использованию значительную часть территорий.

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