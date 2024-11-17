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Гибель дельфинов, лесные пожары и загрязнения: на климатической конференции ООН украинцы показали изуродованную войной природу. Видео

Михаил Левакин
Общество
2 минуты
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Гибель дельфинов, лесные пожары и загрязнения: на климатической конференции ООН украинцы показали изуродованную войной природу. Видео

Украинская делегация на 29 Конференции ООН по изменению климата продемонстрировала VR-фильм с эффектом погружения о влиянии войны на природу. В частности, видео построено из сцен российских преступлений в Украине – обстрелы АЭС, вызванные обстрелами лесные пожары, гибель животных из-за заминирования, убийство дельфинов в Черном море и т.д.

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Кое-кто из зрителей не сдержал слез из-за увиденного, рассказывают в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов. В отличие от виртуальной, мы демонстрируем "реальную реальность", утверждает украинская команда СОР29.

Контент с эффектом погружения был создан студией Mriya Production. Погружающий художественный видеоряд 360° дополнен пространственным звуком, что усиливает эмоциональное воздействие на зрителя. Более того, чтобы иностранцы не считали, что лично их не касаются, например, последствия подрыва Каховской ГЭС или атаки на украинскую энергосистему, в фильме есть кадры экоцида, не имеющего границ – загрязнение атмосферы, угроза ядерного инцидента.

"Миссия проекта заключается не только в демонстрации изуродованной войной окружающей среды, но и в адвокации справедливости для Украины", - отмечают в Минокружении.

В целом украинский павильон на 29 Конференции ООН по изменению климата сосредоточен на теме восстановления.

"Контент павильона отмечает главный принцип восстановления – build back greener (т.е. "восстанавливаем экологичнее" – OBOZ.UA.), а также необходимость возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде из-за агрессии РФ", – отметили в министерстве.

Гибель дельфинов, лесные пожары и загрязнения: на климатической конференции ООН украинцы показали изуродованную войной природу. Видео

По последним данным, за время полномасштабного вторжения российские оккупанты совершили против внешней среды Украины более 6,5 тыс преступлений. Объем выбросов парниковых газов составляет 180 млн. тонн. Почти 3 млн га лесов повреждены из-за войны. Заминировано 139 тыс. кв. км земель – это втрое больше площади Швейцарии.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже третий раз презентовала свой павильон на COP, крупнейшей ежегодной международной конференции по вопросам климата. Кто именно и как его создали, читайте и смотрите здесь.

Ранее исследование Минэкономики и Tony Blair Institute показало, что Украина ежегодно теряет $11,2 млрд из-за минного загрязнения. Это снижает экспорт на $8,9 млрд и оказывает серьезное влияние на экономику, особенно аграрный сектор. Для полного разминирования страны требуется около $34,6 млрд, что позволит вернуть к производительному использованию значительную часть территорий.

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