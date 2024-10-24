Героические 86 дней: Винница стала четвертым городом, принявшим выставку об обороне Мариуполя

Винница стала четвертым городом после Киева, Одессы и Николаева, где открылась выставка "Мариуполь: 86 дней обороны", отражающая события героической борьбы Мариуполя в начале полномасштабного вторжения России. Выставку презентовали на Европейской площади, и она продлится до конца недели.

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Экспозицию уже посетили защитники Мариуполя, родные пленников и семьи погибших героев, для которых эти события имеют особое значение. Выставка вызвала глубокие эмоции, ведь каждый из них лично пережил потери и боль, оставшиеся в сердце после трагических событий борьбы за город.

"Это очень важно напоминать постоянно, потому что там погибло очень много людей, мирных людей, детей. Наши мужчины там погибли, защитники Мариуполя. Мой муж сейчас находится в плену. Поэтому мы постоянно напоминаем всему миру, обществу, что мы должны продолжать бороться за каждая жизнь", – рассказывает Светлана, жена защитника Мариуполя.

Организатором выставки "Мариуполь: 86 дней обороны" выступает проект Рината Ахметова "Сердце Азовстали", оказывающий всемерную поддержку защитникам Мариуполя и их семьям. Выставка является частью масштабного проекта "М86 – Летопись обороны Мариуполя", цель которой – честь героического сопротивления города через свидетельства тех, кто принимал непосредственное участие в этих событиях. Хронологически упорядоченные правдивые истории воспроизводят события из-за личных переживаний и мужественных поступков защитников. Целью проекта является не только сохранение памяти, но и донесение мира невероятной стойкости и отваги защитников Мариуполя.

"Учредитель проекта "Сердце Азовстали" Ринат Ахметов, поставил перед нами задачу - это сохранение памяти и чествования героического подвига защитников Мариуполя. Поэтому было решено создать Летопись обороны – правдивые свидетельства о защите города от непосредственных участников тех событий. Далее на основе Летописи создана выставка. Мы убеждены, что она станет мощным инструментом в адвокационной деятельности. Мы должны делать все возможное, чтобы как можно скорее наши ребята вернулись домой", – говорит директор ОО "Сердце Азовстали" Ксения Сухова.

Общественная организация "Сердце Азовстали" планирует презентовать выставку за границей, чтобы напомнить миру о героической обороне Мариуполя и привлечь международное сообщество к поддержке возвращения "стальных защитников" домой.