Герои, которые оказались никому не нужны: как на самом деле живут ликвидаторы Чернобыльской катастрофы

14 декабря в Украине чествуют героический подвиг участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. По этому случаю в канун Дня ликвидатора в музее Чернобыля состоялась пресс-конференция "Ликвидаторы живы и нуждаются в нашей помощи".

Участники мероприятия развенчали популярные фейки о ликвидаторах. Также на пресс-конференции презентовали социальный онлайн-сервис квалифицированной юридической помощи для них – HELP CHORNOBYL.

35 лет назад страшную катастрофу в мире остановили простые люди – пожарные, военные, вертолетчики, медики, водители автобусов и грузовиков, ученые, журналисты. Средний возраст их был 23-35 лет, но были среди них и помоложе, и постарше. Их враг был невидим, а последствия борьбы с ним стоили кому жизни, а кому потерянного здоровья.

Видео дня

Несмотря на то, что эти люди совершили настоящий подвиг, они оказались не нужны своему государству и согражданам, которые не знают о ликвидаторах ничего, кроме фейков.

На пресс-конференции назвали и опровергли основные из этих ложных суждений.

На самом деле, несмотря на то, что большинство из них действительно уже погибли, сегодня еще живы многие. Из 600 000 ликвидаторов осталось менее 180 000 человек, 48 000 из них инвалиды.

При этом еще живы пожарные из первой бригады, работники станции, дежурившие в ту ночь и сменившие их с самого утра, женщина, голос которой предупреждал всех об эвакуации, вертолетчики, летавшие над реактором и сбрасывавшие на него свинец. Живы также известны "Чернобыльские водолазы". Они получили звание "Герой Украины" только после сериала Чернобыль, когда все узнали, что они еще среди нас.

"Многие люди вообще не верят, что мы есть. Когда они слышат, что мы пилоты, то говорят: о да нет, вы же все умерли! А мы существуем, и нас много! Мы создаем общества, чтобы поддерживать друг друга, помогаем в разных вопросах: с документами или просто поговорить. Если к нам такое отношение, то такое отношение будет и к военным, которые сегодня защищают нашу страну на Востоке. Отношение к больным, детям и пожилым людям – это характеристика цивилизации" – отметил Андрей Мизько, ликвидатор, штурман вертолета Ми-6. Он в мае 1986 года участвовал в засыпке свинцом разрушенного 4-го реактора АЭС.

На самом деле, они получают цинично маленькую помощь. 450 гривен – такова ежемесячная доплата за службу в Чернобыле у вертолетчиков, которые тогда летали над реактором. А 228 грн в месяц получают большинство других ликвидаторов.

Среди льгот – оздоровления в санаториях, в которые никто не хочет ездить и которым они должны доплачивать еще 50% стоимости. Еще бесплатные лекарства, которых всегда не хватает, и право на землю, которую они должны получать в течение года, но никто не выполняет эти законы даже после решений Европейских судов.

В Украине уже 10 лет нет программы по ликвидации последствий Чернобыльской аварии, хотя ее последствия будут с нами еще 10 тысяч лет. Есть Чернобыльский закон, но он не выполняется, хотя Конституционный суд 3 года назад признал его действительным.

Реестр пострадавших и ликвидаторов уже не работает более 5 лет, остановлены программы исследования здоровья и воздействия радиации на организм человека.

Расформовываются и закрываются чернобыльские больницы.

"Ликвидаторы – это проблема для страны. Нет ликвидаторов – нет проблемы. Проще потом ходить возлагать цветы, чем сегодня помогать живым ликвидаторам", – подытожил Андрей Мизько.

На самом деле вместе с ликвидаторами насчитывают более 1 700 000 пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС – это жители попавших под облучение населенных пунктов.

В частности, в Припяти 26 и 27 апреля 1986 года радиация превышала допустимую норму в 75 тысяч раз. Но жителям города ничего не говорили об опасности, они гуляли с детьми, праздновали свадьбу, проводились спортивные соревнования школьников. Позже их все же эвакуировали – "на три дня", на самом деле чтобы не вернуть никогда.

И это не только город Припять – 100 населенных пунктов просто зарыли вместе с культурным наследием Полесья. Жители же в один день потеряли все. Этих людей не встречали приветливо, вместо поддержки их считали чуть ли не прокаженными.

"В Киеве до сих пор стоит многотысячная очередь ликвидаторов на квартиру. Многие – коренные киевляне, за 35 лет не увидевшие просвет. В то же время депутаты получают квартиры сразу, как становятся депутатами", — отметил Валерий Макаренко, президент организации инвалидов и жертв техногенных катастроф "Союз Чернобыль-Фукусима".

Увы нет. Чернобыльцам сегодня банально не хватает сил и здоровья на борьбу за свои права. Большинство из них отчаялись, никому не доверяют, они обращаются за помощью только тогда, когда вопрос идет об их жизни. Даже эти мизерные выплаты, которые они получают, для них очень важны, ведь всем известно, сколько сегодня стоят лекарства и операции.

В Украине создали удобный онлайн-сервис юридической помощи ликвидаторам и пострадавшим – HELP CHORNOBYL, здесь они могут получить бесплатную консультацию, как решить тот или иной вопрос, как получить свои законные выплаты и пенсии. Но у большинства из них нет времени ждать судебных решений, выплат, очередей – помощь нужна им сегодня. Поэтому проект HELP CHORNOBYL открывает краудфандинговую платформу для точечной помощи тем, кто нуждается в этом больше всего.

Сегодня вы можете помочь этим людям, просто купив пластинку, футболку или шопер на сайте проекта HelpChornobyl.com, средства с которых пойдут на помощь ликвидаторам.