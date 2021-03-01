Геращенко анонсировал новую систему выдачи разрешений на оружие

Министерство внутренних дел Украины в течение двух недель запустит новую систему, которая будет выдавать разрешения на оружие.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко, комментируя расформирование соответствующего органа в Нацполиции.

В новую службу намерены принять на работу людей из разрешительной службы, к работе которых нет вопросов, а затем будет проведена реформа системы выдачи разрешений.

"Мы проведем проверку всех сотрудников, у которых были должностные обязанности для оформления оружия. Временно переназначим тех лиц, к которым нет вопросов. После этого будет глубинная реформа системы выдачи разрешений, которая будет утверждена министром внутренних дел", – уточнил Геращенко.

Он добавил, что в новом законе об оружии пропишут правила, согласно которым полиция будет заниматься лишь контролем за оборотом оружия, а контролирующих функций у нее не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Нацполиции своим указом от 1 марта расформировал разрешительную службу, выдававшей украинцам разрешения на ношение оружия.

Причиной тому стало разоблачение коррупционной схемы. В частности, речь идет о выдаче разрешений с нарушениями и использовании поддельных документов.