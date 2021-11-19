В Киеве подростки запустили фейерверк с крыши маршрутки. Видео

В Киеве подростки забрались на крышу маршрутного автобуса и запустили фейерверк. В каком районе столицы произошло событие, не сообщалось.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Сейчас. Когда случился инцидент, не известно (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Подростки забрались на крышу маршрутки и оттуда запустили фейерверк. Это новый тренд в тик ток или что?", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что ребята улеглись на крыше автобуса, поставили рядом с собой фейерверк и запустили его. Сами подростки в это время начали снимать видео на свои телефоны.

Отметим, что рядом с маршруткой проходили пешеходы, а недалеко находился мост. Как отреагировал на такие действия парней водитель автотранспорта, не сообщалось.

Как рассказал наш собеседник в правоохранительных органах подобные действия подпадают под статью 173 КУоАП – мелкое хулиганство. Максимальное наказание – административный арест сроком на 15 суток.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве заметили маршрутку, у которой пол проваливается под ногами пассажиров. Якобы транспорт работает на маршруте №512.