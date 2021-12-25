В Луганске оккупанты запустили праздничный салют: снаряды упали прямо в толпу людей. Видео 18+
В центре оккупированного Луганска праздничный фейерверк запустили прямо по горожанам. Людям, которые находились возле новогодней елки, пришлось в буквальном смысле спасаться от разрывающихся под ногами пиротехнических снарядов.
Примечательно, что большинство луганчан пришли на праздник с детьми. Об этом сообщает издание "Восточный вариант" (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Впрочем, люди говорят, что получили испуг. Также по словам очевидцев, отдельные заряды салюта попали в жилой дом.
Кроме того, возмущенные жители с иронией посетовали, что открытие елки прошло в "лучших луганских традициях".
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Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Луганской области схрон террористов. В нем прятали элементы самодельного взрывного устройства для совершения терактов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве подростки забрались на крышу маршрутного автобуса и запустили фейерверк.