Где могут служить ограниченно пригодные во время военного положения в Украине: детальное разъяснение

Во время общей мобилизации в Украине призвать в ряды ВСУ могут военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Во время военного положения пополнить ряды украинской армии могут и ограниченно пригодные для службы граждане, хотя в определенных родах войск они служить не могут.

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Решение о признании военного или военнообязанного ограниченно пригодным принимает Военно-врачебная комиссия (ВВК). Соответствующее разъяснение предоставили специалисты "Юридической Сотни".

Так, граждане, которые заключением ВВК признаны ограниченно пригодными, не могут пополнить ряды бойцов в высокомобильных десантных войсках, плавскладах, морской пехоте, спецсооружениях.

Однако они могут быть полезны в подразделениях обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Отмечается, что ВВК определяет уровень пригодности лица согласно:

– расписанию болезней, состояний и физических недостатков;

– пояснениям по применению этого расписания;

– таблицей дополнительных требований к состоянию здоровья.

Также юристы отметили, что при признании ограниченно пригодным невозможно получить отсрочку от службы или уволиться, однако возможно изменить место службы по состоянию здоровья. В то же время, решение ВЛК может быть обжаловано.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Украине можно получить отсрочку от службы на 5 лет солдатам или офицерам запаса, которые уже отвоевали на фронте и демобилизовались. В соответствии с действующими законами отсрочки от службы военнообязанные могут получить по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, обучению, профессиональной деятельности и в случае бронирования;

– в ряды ВСУ во время мобилизации в Украине могут призвать и офицеров запаса. К тому же в войске их могут поставить на любой пост, даже переведя на более низкий.

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