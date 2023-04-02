Мобилизация в Украине: могут ли офицеров запаса призывать не по специальности и почему

Во время военного положения в Украине мобилизации подлежат все военнообязанные мужчины 18-60 лет. Соответственно, в ряды ВСУ могут призвать и офицеров запаса.

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К тому же в армии их могут поставить на любую должность, даже переведя на более низкую. OBOZREVATEL собрал разъяснения о том, как проходит мобилизация для таких украинцев и на какие военные должности их назначают.

Напомним, что в Украине военное положение и общая мобилизация продолжаются с 24 февраля 2022 года, призыв проходит на основе закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Поэтому офицеры запаса призываются на общих основаниях без соответствующего приказа об их мобилизации. Призыв и назначение на должности офицеров запаса во время военного положения регулирует Положение о прохождении украинцами военной службы в ВСУ, утвержденное указом президента от 10 декабря 2008 года №1153/2008.

Однако по закону они могут быть мобилизованы не только по своей специальности – во время войны офицер может стать и простым стрелком в бригаде. Законом предусмотрено назначение на низшую должность сразу после мобилизации или перевода, если воин занимал военную должность.

Когда офицеров запаса назначают на более низкие должности?

По ст. 112 упомянутого Положения военнослужащий, который проходит службу по призыву, перемещается в связи со служебной необходимостью и по состоянию здоровья на новое место военной службы без его согласия. В то же время ст. 257 предусматривает, что для доукомплектования ВСУ в особый период назначения военнослужащих на равнозначные и низшие должности также осуществляется без их согласия.

В ст. 83 указано, что военнослужащие назначаются должности и перемещаются по службе по основной или родственной специальности с учетом опыта службы, уровня их профессиональной компетентности, личных качеств и достижений и соответствия характеристикам должностей, определенных Минобороны Украины. В случае необходимости назначения военнослужащих на должности по новой специальности, этому должна предшествовать соответствующая подготовка (переподготовка). Для доукомплектования ВСУ в условиях войны военнослужащие могут назначаться на должности, предусмотренные штатами военного времени, по новой специальности с учетом приобретенного опыта.

Какие основания для назначения офицеров запаса на низшие должности?

Упомянутая 82-я статья предусматривает назначение военнослужащего на низшую должность в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий в случае невозможности назначения на равнозначную должность, по состоянию здоровья – на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии или с учетом профессиональных, деловых и нравственных качеств – на основании заключения аттестования.

В случае необходимости доукомплектования ВСУ военнообязанные и резервисты, призываемые на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период направляются на курс переподготовки по дефицитным для ВСУ специальностям.

"Гражданам, имеющим специальные звания или классные чины, после их призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период в случае необходимости присваиваются воинские звания в порядке переаттестации с учетом их специальных званий или классных чинов, уровня образования, опыта службы и соответствия должности, на которую они будут назначены", – говорится в ст. 254.

Как осуществляется перемещение военного на низшие должности?

Это происходит только при наличии обоснованных оснований с учетом выводов аттестования, рекомендаций непосредственных и прямых начальников военнообязанных на основании ходатайств командиров, поднявших вопрос о перемещении.

Так, перемещение без согласия военнослужащего осуществляется:

– между соединениями, воинскими частями, оперативными командованиями – приказами должностного лица, которому они подчинены;

– между видами ВСУ и воинскими частями, подчиненными начальникам структурных подразделений Генштаба, – приказом главнокомандующего Вооруженными силами Украины;

– между воинскими частями видов, родов войск (сил) ВСУ и воинскими частями, подчиненными Минобороны, – приказом главs службы персонала МО Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине законом не регламентирован перечень мест для вручения повесток военнообязанным. Поэтому во время военного положения мужчина может получить ее где угодно, в том числе и на предприятии или блокпосту, в общественном месте или на улице.

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