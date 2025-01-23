Где лучше провести день: астропрогноз на 23 января

В четверг, 23 января, начался 24-й лунный день. Луна находится в Скорпионе, Солнце – в Водолее.

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Что принесет такое сочетание эксклюзивно для OBOZ.UA, рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, сегодняшний четверг будет днем пробуждения новой энергии. Именно поэтому она посоветовала начинать день с благодарности.

"Когда проснетесь, откройте глаза, поблагодарите за возможность: "у меня есть возможность открыть глаза, у меня есть возможность сделать эту работу, у меня есть возможность ждать автобус, у меня есть возможность общаться с друзьями", – посоветовала она.

Исита Гая также пообещала, что сегодня вы увидите, что все, что вас окружает, – это возможности. Их можно использовать или игнорировать, но это возможности. "Они меняют вашу жизнь, если вы начинаете благодарить за них", – объяснила астролог.

Она посоветовала сегодня применять практику хоопонопоно и благодарность. "Благодарите, видьте в этот день много возможностей, и этот день может изменить вашу жизнь", – пообещала она.

Относительно общего совета на сегодня проводить день не в одиночестве, Исита Гая напомнила, что мы никогда не находимся в одиночестве. "С нами всегда наши ангелы, духовные наставники, вокруг нас очень много как людей, так и других живых существ. Суть в том, как вы себя чувствуете. Вы можете быть в окружении людей, но быть совершенно одиноким, вы можете быть физически в одиночестве, но чувствовать себя наполненным и окруженным прекрасными энергиями. Поэтому формируйте свое внутреннее чувство и это сформирует вашу судьбу", – сказала астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака – кого ждут большие изменения, а кто проведет сегодня важные встречи.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказание или нет.

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