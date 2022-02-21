"Где купить ядерное оружие в Киеве": почему в Google появился странный запрос и при чем тут Зеленский

Нестандартный запрос "ядерное оружие где купить доставка Киев" в понедельник, 21 февраля, попал в топ поисковых трендов Google. Также пользователи искали информацию о Будапештском меморандуме.

Такое внимание к ядерному вооружению, очевидно, привлекло заявление президента Владимира Зеленского, которое он сделал во время Мюнхенской конференции по безопасности. Подробнее читайте далее в OBOZREVATEL.

Видео дня

Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, президент Украины среди прочего заявил, что инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума с участием подписантов этого соглашения – Украины, России, США и Великобритании.

"Если они (консультации. – Ред.) не состоятся, Украина будет иметь право считать, что он (меморандум. – Ред.) не выполняется", – сказал Зеленский.

Будапештский меморандум – документ о гарантиях безопасности, который Украина должна была получить в обмен на свое ядерное разоружение.

Он был заключен 5 декабря 1994 года в столице Венгрии Будапеште. Историческое соглашение подписали лидеры Украины (Леонид Кучма), России (Борис Ельцин), Великобритании (Джон Мейджор) и США (Билл Клинтон).

В документе говорилось, что в обмен на отказ Киева от всего ядерного вооружения РФ, США и Великобритания обязуются уважать государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Так, Будапештский меморандум должен был гарантировать, что эти страны никогда не применят оружие против Украины, кроме как в целях самообороны или в других, соответствующих Уставу ООН.

1 марта 2014 года президент России (страны-подписанта меморандума) Владимир Путин инициировал введение войск на территорию Украины, вследствие чего Крым был оккупирован.

Эти события послужили новым поводом для обвинений украинской власти (прежде всего первого президента Леонида Кравчука) в предательстве при сдаче Украиной ядерного вооружения – третьего в мире по мощности и количеству.

В то же время ядерное разоружение называют вынужденной мерой, поскольку в противном случае Украине грозила международная изоляция, да и на полноценное содержание крылатых ракет и другого оружия требовались немалые средства. Кроме того, Киев фактически не мог влиять на пуск ракет, поскольку Центральный командный пункт находился в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил слова президента о Будапештском меморандуме. По его словам, необходимо честно проверить, эффективно ли работает система безопасности, созданная этим документом.