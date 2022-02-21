"Нам нужны эффективные механизмы": Кулеба объяснил слова Зеленского о Будапештском меморандуме

Упоминание президентом Владимиром Зеленским Будапештского меморандума во время Мюнхенской конференции связано с требованием Украины конкретных решений для своей безопасности. Наша страна намерена инициировать проведение консультаций, результатом которых стали бы конкретные решения.

Так слова гаранта прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга. Он отметил, что сейчас нужно честно проверить, насколько эффективно работает ли система безопасности, созданная Будапештским меморандумом и связанными с ним решениями.

""Нам нужны эффективные международные механизмы обеспечения безопасности нашего государства", – подчеркнул министр.

По его словам, по поручению Зеленского, МИД обратится к всем государствам-гарантам этого документа, чтобы провести консультации и получить конкретные гарантии безопасности для Украины. При этом основанием для их непроведения не должен являться отказ России.

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"Отказ Российской Федерации от проведения таких консультаций, по мнению Украины, не должен влиять на решения других государств-гарантий по участию в консультациях", – подчеркнул Кулеба, пояснив, что они предоставлялись нашей стране в 1994 году не от группы стран, а от каждой индивидуально.

Однако Украина все-таки надеется, что РФ подтвердит свое участие, заметил министр. Он пояснил, что в зависимости от того, как завершится этот этап, украинская сторона будет понимать дальнейший сценарий развития событий.

Напомним: Зеленский в Мюнхене 19 февраля заявил, что намерен собрать переговоры участников Будапештского меморандума (Украина, РФ, США и Великобритания) по обеспечению безопасности. Однако если эти консультации не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для Украины, то Киев может поставить обязательства стран-гарантов под сомнение.

"Я как президент впервые инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Украина делает это в четвертый раз. Но и Украина, и я – делаем это в последний раз", – подчеркнул он.

Меморандум о гараантиях безопаасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространеении ядерного оружия (Будапештский меморандум) — межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, подписанный в 1994 году.

В одном из основных его пунктов указано: "Настоящий Закон вступает в силу после предоставления Украине ядерными государствами гарантий безопасности, оформленных путем подписания соответствующего международно-правового документа".

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