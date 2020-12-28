Где купить подарки на Новый год со скидками: ОBOZREVATEL подготовил лучшие предложения

Глеб Иванов Общество 20:21, 28.12.2020

Вы уже подготовили подарки близким и друзьям на предстоящие праздники? Ведь до Нового года осталось всего несколько дней. Если у вас не хватает времени на шоппинг по торговым центрам – это не повод огорчаться, ОBOZREVATEL уже подготовил для вас лучшие скидочные предложения от интернет-магазинов в разделе Промокоды:

1. На Answear можно найти промокод на дополнительную скидку 14% на покупку брендовой одежды и обуви.

2. В Stylus cмартфоны Apple можно приобрести по выгодной цене от 14 499 гривен.

3. Yves Rocher предлагает подарочные наборы для любимых и близких всего от 59 гривен.

4. В Фокстрот действует скидка к Новому году до 50% на смарт-гаджеты: фитнес-браслеты, смарт-часы, электронные книги, планшеты.

5. В разделе Iherb можно найти промокод на скидку 12% на заказ любых товаров без ограничения по сумме.

6. В разделе Chicco можно найти купон до 50% скидки на большой ассортимент детских игрушек и одежды.

7. На WineTime действует услуга бесплатной доставки при оформлении заказа на сумму от тысячи гривен, к тому же в разделе представлен промокод на дополнительный дисконт 14%.

8. YesFrukt дарит купон на скидку 50 гривен на любую покупку экзотических фруктов.

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