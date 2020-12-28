Де купити подарунки на Новий рік зі знижками: ОBOZREVATEL підготував найкращі пропозиції

Ви вже підготували подарунки близьким і друзям на майбутні свята? Адже до Нового року залишилося всього кілька днів. Якщо у вас не вистачає часу на шопінг у магазинах – це не привід засмучуватися, ОBOZREVATEL уже підготував для вас найкращі знижкові пропозиції від інтернет-магазинів у розділі Промокоди:

1. На Answear можна знайти промокод на додаткову знижку 14% на придбання брендового одягу та взуття.

2. В Stylus Смартфон Apple можна придбати за вигідною ціною від 14 499 гривень.

3. Yves Rocher пропонує подарункові набори для коханих і близьких усього від 59 гривень.

4. У Фокстрот діє знижка до Нового року до 50% на смарт-гаджети: фітнес-браслети, смарт-годинник, електронні книги, планшети.

5. У розділі Iherb можна знайти промокод на знижку 12% на замовлення будь-яких товарів без обмеження за сумою.

6. У розділі Chicco можна знайти купон до 50% знижки на великий асортимент дитячих іграшок та одягу.

7. На WineTime діє послуга безплатної доставки в разі оформлення замовлення на суму від тисячі гривень, до того ж у розділі представлений промокод на додатковий дисконт 14%.

8. YesFrukt дарує купон на знижку 50 гривень на будь-яке придбання екзотичних фруктів.