Гармаш – о вакцинации в ОРДЛО: это политика по уничтожению иждивенцев

Смертность от коронавируса в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), временно оккупированных Россией, по "официальным" данным так называемой местной администрации превышает 8%.

Местное население вакцинируют российским препаратом "Спутник V", однако количество смертей не снижается. Об этом в интервью изданию "Цензор.НЕТ" рассказал Сергей Гармаш, журналист и представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"Сегодня мой человек из Донецка прислал материал по поводу COVID-19. Даже по их "официальной" статистике смертность в ОРДЛО – больше восьми процентов. Это мировое лидерство. Но сегодня там идет вакцинация российским "Спутником". Властям ОРДЛО нужно показать ее эффективность. В таком случае должна снижаться статистика смертности. А этого не происходит. Врачи сообщают о том, что их заставляют скрывать правду, подтасовывать тесты и диагнозы", – сказал Гармаш.

По словам представителя Украины в ТКГ, право на бесплатную вакцинацию на оккупированном Донбассе имеют военные и бюджетники. Пенсионеры же обязаны предварительно сдать тест на антитела к коронавирусу, который стоит 3200 рублей. Средняя пенсия же в "ДНР" составляет около 5000 рублей.

"Может пенсионер сдать такой тест? Понятно, что нет. Вот такое ограничение доступа нетрудоспособных людей к спасению своей жизни. Это политика по уничтожению иждивенцев. Сейчас Россия вынуждена платить им пенсии, на что требуется много денег. Поэтому решает проблему уменьшения своих расходов таким образом – ограничивает доступ к медицинской помощи", – объяснил журналист.

Помимо этого, по словам Гармаша, Россия агитирует трудоспособное население выезжать из ОРДЛО на территорию РФ. "Нелояльных" же людей стимулируют к выезду в Украину. Таким образом Донбасс хотят превратить в российскую военную базу.

"Цель – уменьшить население и убрать нелояльных. Тогда Донбасс превращается фактически в российскую военную базу. России выгоден абхазский вариант "консервации" конфликта: он мало стреляет и не тревожит "глубоко обеспокоенный" мир, но в любой момент его можно задействовать и при необходимости начать стрелять. При этом содержание такого инструмента не требует больших денежных затрат из-за небольшого количества населения. Вот такую модель будущего придумали в Москве для оккупированного Донбасса. Такая печальная реальность", – рассказал Гармаш.

Напомним, что на территориях оккупированного Донбасса фиксируются слишком высокие показатели смертности от коронавируса. Медиков и мест в больницах катастрофически не хватает. На фоне этого людей буквально заставляют делать прививки российской вакциной, которая до сих пор не вызывает доверия у мировой общественности.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны ЕС предостерегли от регистрации российской вакцины "Спутник V" до полной проверки препарата.