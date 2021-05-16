Функция iPhone помогла девушке по фото разоблачить парня-изменщика

Блогер из США Серена Керриган разоблачила изменившего ей бойфренда при помощи особой функции iPhone. Дело в том, что парень отправил ей фото в формате "лайв", которое на устройствах Apple проигрывается как короткое видео, зафиксировавшее камерой несколько секунд до и после щелчка затвора.

Полученные кадры блогер опубликовала на своей странице в TikTok. Так, однажды Серена получила снимок аккуратно заправленной постели с полотенцем и плюшевой игрушкой. Заметив, что парень отправил ей "лайв"-фото, она, не думая, активировала функцию.

В результате Керриган увидела то, что ее бойфренд, очевидно, не планировал показывать: на кровати оказалась незнакомая ей девушка. По версии парня, в комнате он находился в одиночестве.

"Когда парень, с которым ты встречаешься, говорит, что скучает, а потом ты получаешь "живое" фото", – подписала видео девушка.

В комментариях к публикации Серены пользователи признались, что шокированы наглостью мужчины. За несколько дней ролик с разоблачением собрал более 12 миллионов просмотров.

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