Фотокнига 'Донбасс и Мирные' Фонда Рината Ахметова пополнила национальные библиотеки Европы

Национальные библиотеки Великобритании и Франции, Государственная библиотека Германии и Королевская библиотека Дании пополнили свои коллекции книгой, созданной Фондом Рината Ахметова. Это фотокнига "Донбасс и Мирные", впервые представленная в апреле 2018 года. Ее герои – 11 жителей Донбасса, оказавшихся в эпицентре войны. Это книга о войне, людях, помощи и надежде. Сегодня, когда трагедией войны охвачена вся Украина, актуальность живых человеческих свидетельств остается колоссальной.

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"Через представленные в фотокниге истории Фонд Рината Ахметова показывает судьбу миллионов жителей. Реальность, в которой людям приходится выживать. Эти истории должны быть проговорены, услышаны, сохранены, прожиты, поняты мировым сообществом", – подчеркнула Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Посмотреть фотокнигу можно на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, при переходе на англоязычную версию сайта книга будет доступна также на английском.

Ранее фотокнига была представлена в Украине, Брюсселе, Франкфурте-на-Майне и Страсбурге. Также Фонд передал книгу "Донбасс и Мирные" в посольства и международные организации. Издание было представлено в ведущих библиотеках Украины. Книгу в 2019 году отметил Украинский библиотечный фонд в номинации "Лучшая социальная фотокнига года". Теперь ее англоязычное издание будет в свободном доступе в ключевых национальных библиотеках стран Европы.

С первых дней войны в 2014 году Фонд Рината Ахметова оказывал критически необходимую помощь мирным украинцам в Донбассе. Тогда же оказалось, что люди стремились рассказывать о пережитом – и для них это было не менее важно, чем гуманитарная помощь. Так Фонд начал собирать свидетельства, архив которых быстро рос. В 2020 году был создан Музей "Голоса Мирных", в который и вошли истории мирных. После полномасштабного вторжения Музей стал летописью трагедии всего украинского народа.

По состоянию на июль 2024 года Музей содержит уже более 110 тысяч историй мирных жителей Украины о войне из первых уст – самый большой такой проект в мире, рассказывающий истории украинцев о пережитом во время войны. Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.