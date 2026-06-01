'Форма ложится как вторая кожа': как проект 'невидимая' поддерживает женщин в армии

Сеть EVA совместно с инициативой Arm Women Now объявили сбор 5 миллионов гривен на более 300 комплектов зимней формы для женщин, которые служат в Силах обороны Украины. Кампания получила название "невидимая" и продлится с 28 мая по 19 августа 2026 года. Ее цель – обеспечить защитниц адаптированной экипировкой, созданной с учетом женской анатомии, и привлечь внимание к практическим потребностям женщин в армии.

Сегодня в Вооруженных силах Украины служат более 75 тысяч женщин. Более 20 тысяч находятся на боевых должностях. Они работают в медицине, логистике, штабах, а также непосредственно на передовой. Несмотря на различные специальности и направления службы, потребность в удобной, функциональной и безопасной экипировке для всех защитниц остается общей.

Что входит в комплект

Организаторы планируют обеспечить более 300 защитниц комплектами зимней формы. Ориентировочная стоимость одного комплекта составляет 15 тысяч гривен.

В него входят:

зимняя куртка;

зимние штаны;

зимняя тактическая обувь;

флисовая кофта;

комплект термобелья.

Поддержать сбор можно в магазинах EVA – для этого достаточно сообщить кассиру о желании сделать донат и назвать любую сумму от 1 гривны, которую добавят к чеку. Также присоединиться можно онлайн через сайт проекта.

Почему проект называется "невидимая"

Организаторы отмечают, что название кампании имеет символическое значение. Женщины давно стали заметной частью украинской армии и выполняют критически важную работу в Силах обороны. Однако многие их практические потребности, в частности адаптированная к женской анатомии форма, до сих пор остаются недостаточно видимыми для общества.

Именно поэтому проект "НЕВИДИМАЯ" призван обратить внимание на проблему адаптированной формы для женщин и помочь закрыть эту потребность.

Почему женская форма имеет значение

Военнослужащие говорят, что адаптированная форма – это не вопрос комфорта, а практическая необходимость.

"Женская анатомическая форма гораздо удобнее: ничего не давит, не сковывает движений. Мужская форма книзу больше заужена (это я про китель) и это очень не удобно. Женская анатомическая форма ложится как вторая кожа", – отмечает Татьяна "Сова", младший сержант, фельдшер и инструктор по тактической медицине.

Форма должна соответствовать реальным условиям службы

В социальной инициативе Arm Women Now обращают внимание, что адаптация военной формы – это не просто изменение размера. Речь идет об отдельных лекалах, другой посадке, соответствующей размерной сетке, подборе материалов и тестировании в реальных условиях службы.

"Женская военная форма – один из практических маркеров того, насколько в армии учтены потребности женщин. Если женщина служит, выполняет боевые или небоевые задачи, развивается в своем подразделении и строит военную карьеру, ее экипировка должна соответствовать ее телу и реальным условиям службы", – отметила основательница Arm Women Now Ирина Никорак.

Она добавила, что инициатива системно работает над тем, чтобы женская военная форма стала нормой, а не исключением.

"Для EVA "невидимая" — это продолжение направления, в котором мы работаем уже несколько лет. Вместе с БФ "Дигнитас" в проекте "На защите красоты Украины" мы поддерживали развитие компетенций защитниц: собирали средства на обучение и технику для 100 военнослужащих, которые овладели специальностью аэроразведчиц. А в "Миссии — жизни" вместе с ОО "Землячки" фокусировались на экипировке боевых медиков — благодаря сбору удалось аккумулировать 9,2 млн грн и обеспечить снаряжением 184 медиков.

Оба проекта подсвечивали важную тему: женщины в армии выполняют критически важную работу и укрепляют Силы обороны, но их практические потребности не всегда достаточно видимы. "невидимая" продолжает эту логику через тему формы — базового элемента службы, который должен соответствовать реальным потребностям военнослужащих. Для нас это способ не только собрать средства на более 300 комплектов зимней экипировки, но и сделать эту потребность более заметной для общества", — отмечает Александра Гнатик, заместитель директора по управлению репутацией.