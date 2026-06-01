Парад негативной инвестиционной статистики из рф становится заметнее

На прошлой неделе в рф сильно увеличилось количество компаний, которые отказались выплачивать своим акционерам дивиденды.

К отказникам добавились: Норникель, АФК Система, Делимобиль, Русгидро.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что фондовый индекс Мосбиржи закрыл неделю на уровне 2653 пунктов, до того спустившись на 2524 пункта. Чем больше рф продолжает воевать, тем больше индекс замерзает в диапазоне 2500-2800 пунктов без какого-либо прогресса.

По сути, данные по IMOEX являются своеобразной кардиограммой российской экономики, которая сигнализирует о застое. Интересно, что когда вы начинаете анализировать список отказников по дивидендам, то далеко не все эти компании являются убыточными. Добрая треть компаний прибыльна, но из-за высоких кредитных ставок и дефицита инвестиций они не способны выплачивать дивиденды.

Но Бог с тем IMOEX и дивидендами. Как оказалось, трагедия для россиян в другом: даже тех прибылей, которые российские компании сэкономили на дивидендах, не хватает на то, чтобы поддерживать адекватный уровень инвестиционной активности. Ряд индикаторов показывают, что инвестиционная активность российских компаний за первые 3 месяца 2026 года хуже провального 2022 года. Конечно, нефтедоллары апреля-мая могут несколько улучшить инвестиционную картину, но это улучшение не будет кардинальным.

Поэтому если вы хотите узнать о будущем экономики рф завтра, то посмотрите на инвестиционные процессы в рф сегодня.

Пока IMOEX плавает между 2500-2800 пунктами, тихих заливов (альтернатив) на российском рынке ценных бумаг становится все меньше и меньше. Только за прошедшую неделю на российском рынке облигаций состоялось 22 дефолта.