Две, казалось бы, абсолютно разные темы, но как же в этом мире всё взаимосвязано!

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

1. Вельми типова ситуація з життя сучасної Європи, що чудово ілюструє тамтешні звички й проблеми, показово демонструючи європейський склад розуму.

У 2019 році під час лижного сезону у ресторані п’ятизіркового готелю в Італії місцевий офіціант запропонував жінці тільки мінеральну воду в пляшках за ціною 7 євро, на що та обурилася, бо просто хотіла попити води з-під крану.

Отримавши відмову, жінка пішла до суду, заявивши у позові, що вода є природним ресурсом і універсальним правом людини, й вимагала від готелю сплатити їй 2700 євро компенсації за емоційний стрес та економічні збитки.

Проте справу спочатку відхилив римський суд, а потім апеляційний. Після майже 7 років тяганин Вищий суд Італії остаточно відхилив позов, постановивши, що італійське законодавство не зобов’язує заклади безкоштовно надавати людям проточну воду, а залишається на розсуд адміністрації.

Тобто головна судова інстанція країни, що входить до G7, НАТО й ЄС, цілком серйозно розглядала позов 7-річної давнини від клієнтки п’ятизіркового готелю щодо втрат у розмірі 7 євро й – у наслідок цих шалених збитків – неабиякого ЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ!!!

Так от, чи може така країна з такими проблемами, такими звичками, такими стресами й такою ментальністю протистояти Росії у разі нападу довше, ніж 2-3 тижні?

А хіба весь ЄС і все НАТО не такі? А хіба не така вже трохи й Америка?

2. До речі, про Америку. Там, виявляється, Трамп ніяк не визначиться із наступником.

У приватних розмовах із помічниками та союзниками він ставить під сумнів, чи зможе віцепрезидент Джей Ді Венс стати його політичним спадкоємцем і виграти наступні президентські вибори, про що вже пише The New York Times – із посиланням на понад десяток людей, обізнаних із динамікою відносин між ним і Венсом.

Так, Трамп не відмовляється від Венса: він залучає його до важливих рішень, дає йому публічні можливості для посилення позицій і довіряє йому політичні атаки на опонентів.

Але – регулярно запитує союзників, кого вони підтримали б як наступника: Венса чи держсекретаря Марко Рубіо.

Трамп дедалі частіше висловлює симпатію до Рубіо, який проводить із ним більше часу через свою роль у сфері національної безпеки.

На одній із вечерь у Білому домі Трамп прямо питав гостей, хто їм більше подобається як потенційний наступник — Венс чи Рубіо, не підтримавши при цьому жодного з них.

Україна, звісно, підтримала б Рубіо – як значно більш осудно-розсудливого й просто розумнішого/адекватнішого.

Венс це черговий шанс Росії, Рубіо ж наразі здається шансом України й Цивілізації.

1-2. Доки Цивілізація поводить себе як нерозумна дитина (див. 1), важливо, хто буде її вихователем (див. 2).

Бо якщо в Штатах повернуться демократи (це якщо взагалі не 2), вона впевнено їхатиме з глузду й далі (див. 1).

Росія (див. 1 і 2) чекатиме.