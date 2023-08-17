Фонд Вадима Столара направит 1 млн грн на проекты для психоэмоционального восстановления пострадавших от войны

Политик и меценат Вадим Столар вместе с командой планируют провести вторую грантовую программу после успеха первой весной этого года, что касается физической реабилитации пострадавших от войны. В этот раз команда планирует сконцентрироваться на направлении психоэмоционального восстановления украинцев. О планах, особенностях проблематики и актуальности темы – в нашем материале.

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Вадим Столар: Психоэмоциональное восстановление пострадавших от войны украинцев очень актуально

"Запуская грантовую программу весной, мы отдавали себе отчет в ее актуальности, однако даже представить не могли, насколько мощным будет отклик. Получив около сотни заявок, познакомившись с представителями различных фондов и общественных организаций, поняли, что финансовая поддержка для них важна и ее нужно продолжать, – отмечает Вадим Столар. – В ходе реализации первой программы мы увидели, что психоэмоциональное восстановление пострадавших от войны украинцев – как военных, так и гражданских – не менее важно и имеет большой запрос. Поэтому сейчас решили сосредоточиться на этой проблематике.

Отметим, что в первой программе по финансовой помощи общественным организациям и благотворительным фондам в конкурсе на ее получение победили те, кто занимается реабилитацией защитников Украины. Тогда 1 000 000 грн от Благотворительного фонда Вадима Столара на реализацию своих идей получили четыре организации, которые уже закупили на эти деньги необходимое оборудование.

Вадим Столар призывает профильных специалистов объединяться, чтобы сделать грантовую программу максимально эффективной

Меценат не только анонсировал предстоящую грантовую программу, но и обратился к тем, кто имеет непосредственное отношение к избранной тематике.

"Мы обращаемся к общественным организациям, которые занимаются вопросами психологической поддержки военных и гражданских лиц, менеджменту профильных заведений и непосредственно к специалистам-психологам и психотерапевтам. Мы хотим, чтобы следующая наша грантовая программа была максимально эффективной, а для этого необходима ваша помощь с определением первоочередных проблем: с чем чаще всего возникают вопросы, какие потребности трудно закрывать или которые удовлетворяются не в полной мере?" – заявляет Вадим Столар.

Ответить на эти вопросы и поделиться собственным опытом, если вы причастны к сфере психоэмоционального восстановления, просим по ссылке.

Вадим Столар: Сфера психоэмоционального восстановления в Украине сталкивается с рядом проблем

Поинтересовавшись ситуацией, которая сегодня складывается в сфере психоэмоционального восстановления граждан, Вадим Столар вместе с командой пришли к выводу, что в этой области есть над чем работать.

"Мы понимаем основные проблемы, которые сейчас имеют профильные общественные организации, учреждения и специалисты. Основная причина их возникновения в том, что украинская система оказания психологической помощи не была рассчитана на военное время, когда количество людей с расстройствами увеличивается на порядок, – объясняет Вадим Столар. – Именно поэтому в стране за полтора года войны наблюдаем низкую доступность к соответствующим услугам, потому что не хватает заведений для оказания помощи, недостаточно финансирования этой сферы и мало специалистов".

По словам мецената, они с единомышленниками отдают себе отчет в том, что на самом деле вопрос психоэмоционального восстановления является комплексным и сложным, и только те, кто последовательно над этим работает, могут очертить общую картину наиболее насущных потребностей.

Инициатива Вадима Столара важна на фоне значительного ухудшения психологического состояния украинцев

Сегодня мы наблюдаем значительное ухудшение психологического состояния украинцев, что является следствием развязанной Россией войны. Значительный процент граждан имеет серьезные психоэмоциональные расстройства, и это только те, кто пытается жить в настоящих реалиях, не говоря уже о военных. К сожалению, эта тенденция только растет. Наша задача – переломить ее, ведь от внутреннего состояния людей зависит здоровье и будущее нации.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, сегодня психические расстройства могут иметь более 25% украинцев, хотя далеко не все это осознают и обращаются за квалифицированной помощью. Именно поэтому отечественные травмотерапевты говорят, что на самом деле в результате войны различные психические расстройства будут иметь 80% украинцев.

Среди наиболее серьезных и распространенных проблем психологического характера называют следующие: посттравматический стрессовый синдром (ПТСР, ожидаемо 20-30% людей), депрессия, повышенная тревожность, панические и соматические расстройства и т.д.

Вадим Столар говорит, что вместе с командой хотели бы в первую очередь сосредоточиться на наиболее актуальных и массовых проблемах.

В частности, наибольшее внимание привлекает проблема ПТСР. Согласно еще прошлогоднему исследованию, более 90% опрошенных имели проявления хотя бы одного из симптомов посттравматического стрессового расстройства, а 57% граждан имеют риск его развития.

Следует отметить следующие симптомы ПТСР:

постоянные и неконтролируемые мысли о травматических событиях, сновидения о них;

ощущение постоянной опасности;

чрезмерная возбужденность;

избегание упоминаний о травме;

панические атаки: чувство страха, поверхностное дыхание, тошнота, учащенное сердцебиение, боль в груди;

злоупотребление алкоголем, сигаретами или наркотиками;

невзгоды в обыденной жизни;

проблемы в отношениях, удаление от партнера;

суицидальные мысли;

неспособность выражать и проявлять эмоции: плакать, радоваться, сочувствовать.

Однако, несмотря на всю свою серьезность, ПТСР – расстройство, которое поддается лечению. Психотерапия и медикаментозная помощь способны вернуть человека к обычной здоровой жизни.