Фонд Рината Ахметова запустил программу лечения и реабилитации для детей и взрослых, пострадавших в результате войны

Если вы или ваш ребенок был ранен или травмирован в результате полномасштабной войны в Украине, обратитесь в Фонд Рината Ахметова, который предлагает две программы помощи для пострадавших детей и взрослых.

"Ринат Ахметов - Детям. Реабилитация раненых детей"

К участию в проекте приглашаются дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года. Оставьте заявку здесь: Уточнение – по бесплатному номеру горячей линии Фонда 0 (800) 509 001.

Семьи, чьи дети уже получили такую помощь, рассказывают о заметных результатах реабилитации.

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6-летний Богдан попал под обстрел в Днепре. У мальчика были многочисленные раны и ушибы, он долго боялся выходить из дома, громких звуков. Реабилитация от Фонда в санатории в Закарпатье помогла улучшить состояние ребенка.

"Он посещает сеансы психолога, мама очень хорошо отзывается, отмечает положительную динамику. По сравнению с первым днем Богдан веселее, улыбается", - рассказывала главный врач санатория "Боржава" Снежана Чеботарева, во время пребывания ребенка.

15-летняя София получила ранения с открытым переломом и психологическое потрясение в результате обстрела Мариуполя. Девушка также прошла реабилитацию от Фонда Рината Ахметова.

"Для пострадавших детей, как София, такие моменты тишины, покоя далеко от всего — это неоценимая помощь", — делится мама девушки.

Врач-терапевт санатория "Боржава" Оксана Фридманская говорит, что в начале реабилитации дети часто замкнуты, встревожены, имеют проблемы со сном.

"Они рассказывают свою историю, иногда плачем с ними. Но проходит определенное время и дети становятся более открытыми, не боятся уже никого, смеются, танцуют, развлекаются и возвращаются к нормальной жизни", — делится врач.

"Лечение и реабилитация раненых взрослых"

В рамках программы Фонд оказывает помощь жителям Украины, которые пострадали в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь и т.д. Если вам необходима помощь, пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU или звоните на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001.

51-летняя Наталья была тяжело ранена во время российского удара по Краматорску. Фонд обеспечил лечение, финансировав конструкции, которые помогли спасти изуродованную руку. Также женщина прошла курс реабилитации.

"Фонд взялся за полное лечение пациентки. Мы на операцию шли готовы, у нас было все: это медикаменты, это вставляемый в кость имплант и т.д.", — рассказал Анатолий Буряков, врач-травматолог отделения костной патологии Института травматологии и ортопедии Донецкого НМУ в Кропивницком.

68-летняя Любовь из Умани пострадала из-за попадания российского снаряда в ее дом. После пережитого чувствовала приступы страха, бессонницы, повышалось давление, дрожали конечности. Реабилитация помогла: улучшились сон и давление, женщина стала гораздо спокойнее.

"После такой трагедии ко мне отнеслись по-человечески и предоставили эту путевку. Я буду до конца жизни благодарна. Желаю всем добра и Победы", — признается она.

Больше историй по реабилитации детей вы найдете по ссылке.

История лечения и реабилитации взрослых по ссылке.

Среди историй успешного выздоровления и восстановления может быть и ваша – обращайтесь в Фонд Рината Ахметова и получите помощь.