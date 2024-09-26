Фонд Рината Ахметова передал почти 1,5 тысяч проднаборов переселенцам из Краматорской общины в Днепре

Многие жители Краматорской общины эвакуировались в Днепр. Фонд Рината Ахметова передал для них около 1,5 тысячи наборов с пищевыми продуктами. ВПЛ из этой громады могут получить помощь в хабе "Наш Краматорск", работающем в Днепре.

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В состав каждого набора входят продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.