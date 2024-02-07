Фонд Рината Ахметова отправил более 4 тысяч проднаборов для переселенцев из Донецкой и Луганской области

На Киевщине и в столице живут немало вынужденных переселенцев из прифронтовых Донецкой и Луганской областей. К ним следует 4 тысячи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова.

В Киеве гуманитарную помощь от Фонда смогут получить люди, ранее проживавшие в Сартанской, Никольской, Мангушской общинах Донецкой области.

В Броварах и в Ирпене продуктовые наборы смогут получить вынужденные переселенцы из Луганщины.

В каждой коробке – продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. Это ожидаемая помощь для людей, которых война заставила начинать жизнь с нового листа.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.