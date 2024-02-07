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Фонд Рината Ахметова объявил о готовности помощи пострадавшим в результате обстрела Украины 7 февраля

Мария Шевчук
Общество
1 минута
237
Фонд Рината Ахметова объявил о готовности помощи пострадавшим в результате обстрела Украины 7 февраля

Российские террористы снова устроили массированный обстрел мирных украинских городов. Значительные последствия очередных жестоких ударов врага зафиксированы в Киеве и области, Харькове, Николаеве. Повреждены жилые дома, ранения и травмы получили многие люди.

Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь гражданским людям, наиболее пострадавшим в результате этой атаки. В частности, речь идет о:

  • лечение; 
  • реабилитацию;
  • психологическую помощь

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).