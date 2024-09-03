Фонд Рината Ахметова объявил о готовности помочь гражданским пострадавшим от ракетного удара по Полтаве
Украина переживает очередную страшную трагедию, вызванную российской армией. 3 сентября, страна-агрессорка совершила один из самых массовых терактов за все годы войны, ударив баллистическими ракетами по Полтаве. К сожалению, многие были убиты и ранены.
Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь гражданским гражданам, пострадавшим в результате этой атаки. Речь идет о:
– лечение;
– реабилитацию;
– психологическую помощь.
Фонд помогает гражданским, которые получили ранения и травмы в результате российских обстрелов.
Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу с 9 до 18).
С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.