Фонд Рината Ахметова объявил о готовности помочь гражданским пострадавшим от ракетного удара по Полтаве

Украина переживает очередную страшную трагедию, вызванную российской армией. 3 сентября, страна-агрессорка совершила один из самых массовых терактов за все годы войны, ударив баллистическими ракетами по Полтаве. К сожалению, многие были убиты и ранены.

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Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь гражданским гражданам, пострадавшим в результате этой атаки. Речь идет о:

– лечение;

– реабилитацию;

– психологическую помощь.

Фонд помогает гражданским, которые получили ранения и травмы в результате российских обстрелов.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу с 9 до 18).

С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.